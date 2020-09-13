Молодой человек испражнился у Центра йоги на набережной Актау

- Он же не ребёнок, мог бы потерпеть до дома. Стыдно должно быть. Уже и туалет открыли на набережной, - говорят сотрудники центра йоги.

По записи видно, как молодой человек осматривается по сторонам, заглядывает в окно здания, а затем спокойно усаживается на лестнице и справляет свою нужду.Сотрудники центра йоги сообщили, что они отправили видеозапись 8 сентября на аккаунт Instagram департамента полиции Мангистауской области. Также они обращались к сотрудникам полиции на посту на набережной, те им посоветовали позвонить участковому 4 микрорайона. Но последний по сей день, по их словам, не отвечает на звонки.Напомним, подобный инцидент произошёл вечером 11 августа перед входом в здание бывшей арт-галереи «Онер». Позже полиция приступила к розыску нарушителя. Его могут привлечь за «Мелкое хулиганство» по статье 434 Кодекса об административных правонарушениях.