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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:40

Просмотров: 922

Молодой человек испражнился у Центра йоги на набережной Актау

Данный инцидент запечатлела камера видеонаблюдения у здания бывшей арт-галереи «Онер», на спуске 4А микрорайона, где в настоящее время проводятся бесплатные занятия йогой для пенсионеров.

Кадр видео
По записи видно, как молодой человек осматривается по сторонам, заглядывает в окно здания, а затем спокойно усаживается на лестнице и справляет свою нужду.

- Он же не ребёнок, мог бы потерпеть до дома. Стыдно должно быть. Уже и туалет открыли на набережной, - говорят сотрудники центра йоги.


Молодой человек испражнился у Центра йоги на набережной Актау



Сотрудники центра йоги сообщили, что они отправили видеозапись 8 сентября на аккаунт Instagram департамента полиции Мангистауской области. Также они обращались к сотрудникам полиции на посту на набережной, те им посоветовали позвонить участковому 4 микрорайона. Но последний по сей день, по их словам, не отвечает на звонки.



Напомним, подобный инцидент произошёл вечером 11 августа перед входом в здание бывшей арт-галереи «Онер». Позже полиция приступила к розыску нарушителя. Его могут привлечь за «Мелкое хулиганство» по статье 434 Кодекса об административных правонарушениях.



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Комментарии ( 3 )

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  • mer
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 15:49
Нет бы возле областного акимата кучу наложить. Нет пример земляков покоя не даёт, попёрся на море.
 
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  • watlow
  • TU-154
  • dom555
 Ingul (Посетители) Сегодня, 14:57
Когда человек идиот, то это надолго
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • mer
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 14:47
Так туалеты закрыты ведь.
 
 

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