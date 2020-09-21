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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Вчера, 17:20

Просмотров: 2440

О состоянии трёх пострадавших на трассе Актау-Жанаозен рассказали врачи

В аварии на трассе Актау-Жанаозен скончался 31-летний пассажир легкового автомобиля. Трём пострадавшим врачи оказали медицинскую помощь. Об этом рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Мангистау.

Фото из открытых источников
Жительница Жанаозена 1985 года рождения получила ссадину лица, ушиблено-резаную рану пятого пальца правой кисти, ушиб в области поясницы. Второй пострадавший - житель Мунайлинского района 1982 года рождения. У него диагностирована рана головы, ушиб грудной клетки. Третий пострадавший также является жителем Мунайлинского района 1996 года рождения. У него обширная гематома и ссадина лба, а также носа.

- Трое пострадавших были доставлены в Жетыбайскую сельскую больницу. Оосмотрены врачом-травматологом. Им сделали рентген и отправили домой на амбулаторное лечение. В госпитализации необходимости не было. Дальнейшее лечение могут получать в поликлинике по месту жительства у врача общей практики, – сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.

Напомним, сегодня утром, 21 сентября, на трассе Актау-Жанаозен столкнулись два автомобиля. В результате аварии на месте скончался один из пассажиров легковушки.



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Комментарии ( 1 )

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Guz (Посетители) Вчера, 19:45
Жительница Жанаозена 1985 года рождения получила ссадину лица, ушиблено-резаную рану пятого пальца правой кисти, ушиб в области поясницы. Второй пострадавший - житель Мунайлинского района 1982 года рождения. У него диагностирована рана головы, ушиб грудной клетки. Третий пострадавший также является жителем Мунайлинского района 1996 года рождения. У него обширная гематома и ссадина лба, а также носа.

Все пассажиры такси надо понимать...............
 
 

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