Дорожные строители в Мангистау не замечают препятствий во время работы

Стоящие посреди дороги опорные трубы газопровода привели в возмущение жителей региона.В ночь на 24 сентября асфальтоукладчики решили сделать работу над ошибками — они оградили трубы сигнальной лентой и установили дорожные знаки.Lada.kz направила официальный запрос в пресс-службу областного акимата.