Дорожные строители в Мангистау не замечают препятствий во время работы

Фото пользователей Lada.kz
Стоящие посреди дороги опорные трубы газопровода привели в возмущение жителей региона.
В ночь на 24 сентября асфальтоукладчики решили сделать работу над ошибками — они оградили трубы сигнальной лентой и установили дорожные знаки.
Lada.kz направила официальный запрос в пресс-службу областного акимата.
В ночь на 24 сентября асфальтоукладчики решили сделать работу над ошибками — они оградили трубы сигнальной лентой и установили дорожные знаки.
Lada.kz направила официальный запрос в пресс-службу областного акимата.