А специалиста не было! Участок дороги в поселке Аташ под газопроводом демонтировали

- Ранее начальник районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алмас Жеткизгенов обращался к строительной компании и уведомил их о том, чтобы они соблюдали нормы, и оставили расстояние по пять метров с обеих сторон от газопровода. Однако строители проигнорировали данное поручение. В ту же ночь подрядная организация провела демонтажные работы и сняла асфальтовое покрытие. Полную ответственность за происшествие взяла на себя строительная компания, проводившая работы, - сообщили в ЦОК.

Строительством дороги в поселке Аташ занимаются работники подрядной компании ТОО «Бек-АктауГазСнаб». Вчера вечером, 23 сентября, они проложили свежий асфальт под газовым трубопроводом. Выяснилось, что в момент работ на месте не было ответственного за участок специалиста.Строительной компании предстоит устранить все ошибки. Будет произведена замена газопровода в соответствии с техническими требованиями, которые поступили от АО «КазТрансГазАймак».Новый асфальт на этом участке появится после замены трубопровода.Напомним, в посёлке Аташ Тупкараганского района Мангистауской области газовый трубопровод не стал причиной изменения направления дороги.