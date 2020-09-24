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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:55

Просмотров: 491

А специалиста не было! Участок дороги в поселке Аташ под газопроводом демонтировали

В акимате Тупкараганского района прокомментировали ситуацию, связанную с прокладкой асфальта на одной из улиц поселка Аташ, сообщили в центре общественных коммуникаций региона.

Фото пользователя Lada.kz
Строительством дороги в поселке Аташ занимаются работники подрядной компании ТОО «Бек-АктауГазСнаб». Вчера вечером, 23 сентября, они проложили свежий асфальт под газовым трубопроводом. Выяснилось, что в момент работ на месте не было ответственного за участок специалиста.

- Ранее начальник районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алмас Жеткизгенов обращался к строительной компании и уведомил их о том, чтобы они соблюдали нормы, и оставили расстояние по пять метров с обеих сторон от газопровода. Однако строители проигнорировали данное поручение. В ту же ночь подрядная организация провела демонтажные работы и сняла асфальтовое покрытие. Полную ответственность за происшествие взяла на себя строительная компания, проводившая работы, - сообщили в ЦОК.


Строительной компании предстоит устранить все ошибки. Будет произведена замена газопровода в соответствии с техническими требованиями, которые поступили от АО «КазТрансГазАймак».

Новый асфальт на этом участке появится после замены трубопровода.

Напомним, в посёлке Аташ Тупкараганского района Мангистауской области газовый трубопровод не стал причиной изменения направления дороги.




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Комментарии ( 2 )

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rastolkuy (Посетители) Сегодня, 15:45
На учете нарколога тоже проверить..

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  • mer
 slavik (Посетители) Сегодня, 15:12
Может прежде чем допустить к тендеру у них требовать медсправку о психическом здоровье?
 
 

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