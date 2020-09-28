Ограждение возле пляжа «Достар» демонтировали

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Территория «Солдатского пляжа» была обнесена забором по указанию санврачей в начале карантина.
- Эта мера была принята во избежание скопления людей. Забор ограничивал доступ отдыхающих на территорию солдатского пляжа. Сейчас ограждение демонтировали, – сообщили в пресс-службе акима Актау.
Напомним, жителей Актау возмутило ограждение возле пляжа «Достар». Тогда чиновники заявили, что не имеют возможности провести проверку из-за моратория на деятельность малого и среднего бизнеса.
- Эта мера была принята во избежание скопления людей. Забор ограничивал доступ отдыхающих на территорию солдатского пляжа. Сейчас ограждение демонтировали, – сообщили в пресс-службе акима Актау.
Напомним, жителей Актау возмутило ограждение возле пляжа «Достар». Тогда чиновники заявили, что не имеют возможности провести проверку из-за моратория на деятельность малого и среднего бизнеса.
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