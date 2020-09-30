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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:39

Просмотров: 3826

Пострадавшая в ДТП скончалась до приезда Скорой помощи в Мангистау

Пострадавшая в результате ДТП женщина скончалась, не дождавшись машины Скорой помощи. Очевидцы сообщили, что медики к месту аварии ехали более двух часов.

Скрин видео
Дорожное происшествие произошло ночью 30 сентября примерно в 20 километрах от посёлка Сайотёс. Автомобиль столкнулся с лошадью. Животное погибло на месте. Её жеребенка на капоте провезли несколько метров.

- Мы проезжали мимо, когда увидели, что произошло ДТП. За рулём машины сидел 45-летний мужчина. Рядом на пассажирском сиденье находилась его супруга. На неё упало лобовое стекло. Я начал звонить в Скорую помощь. Диспетчер сказала, что машина выехала, но мы прождали её там больше двух часов, а она так и не приехала. Я предлагал диспетчеру отвезти её самим, но нам сказали не трогать её. В результате пострадавшая женщина, не дождавшись врачей, скончалась на месте. Её мужу тоже нужна была помощь, у него был сломан нос, проблема со спиной. В итоге я звонил ещё в полицию. Они приехали быстрей и увезли с собой мужчину. Меня поражает, почему медики, зная, что произошло ДТП, не приехали. Они могли спасти жизнь человека. Это семейная пара, они ехали из Атырау, – рассказал очевидец.

Ситуацию прокомментировали в управлении здравоохранения Мангистау.

- Данный вызов обслуживала Мангистауская районная центральная больница. Недалеко от Ман-ата, что в 80 км от районного центра Шетпе, легковой автомобиль совершил наезд на лошадь. До приезда медиков женщина уже не дышала, так как полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина в тяжёлом состоянии был доставлен сначала в районную больницу, далее его перевели в Мангистаускую областную больницу, - прокоментировали в управлении здравоохранения Мангистау.

На вопрос: Почему так долго пришлось ждать приезда Скорой помощи? - в управлении здравоохранения ответили, что в это же время бригада медиков оказывала помощь группе молодых людей, пострадавших в массовом ДТП.




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Комментарии ( 10 )

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Марат) (Посетители) Сегодня, 21:20
А ГДЕ СУПЕР БЫСТРЫЕ ДАМАССССССЫЫЫЫЫ ПОДАРЕННЫЕ НА НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ druzhba
 
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 русалка (Посетители) Сегодня, 19:37
позор! как на билбордах выставлять лица медиков так они с радостью выставили, типо посмотрите наши "герои"...
а приехать и вовремя оказать скорую помощь, так видите ли они были заняты, даже не приехали! stena .. позор, что сказать..

иманды болсын.
 
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 Батарейкин (Посетители) Сегодня, 17:36
Сегодня, 15:46
Ужас! Беспредел! Сколько еще должно человеческий жертв, что бы наши чинуши как то начали решать проблему бродячего скота вдоль дорог?

А тогда дело сдвинется с места, когда сам чинуша попадет в такую аварию или его родственники.. Вот тогда и начнут гонять скот от дороги. А в данном случае опять штрафанут водителя.. так как коняшка будет принадлежать какому нибудь чинуше.
 
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 Ирон (Посетители) Сегодня, 17:14
А где мать вашу сан авиация.люди гибнут врачам пофиг.главное не covd 19 там за это платят.одни придурки врачи.хоть менты помогают
 
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 slavik (Посетители) Сегодня, 16:38
Коммунист.,

И!, ГДЕ!, сан авиация?

"Самрук-казына" уже закупает ранцы с пропеллерами скоро подарят медикам, партию машин "Скорой помощи" мы уже видели.
 
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 илидия (Посетители) Сегодня, 16:33
А они, (чинуши), уже окончательно оторвались от земли и живут в царстве" финансового распила денег".
 
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 Beluy (Посетители) Сегодня, 16:22
"в это же время бригада медиков оказывала помощь группе молодых людей, пострадавших в массовом ДТП"
Которое было в городе?
У нас на область одна бригада?
И даже если нет, это что за отговорки?
Надо такой резонанс этому делу с отговоркой облздрава, чтоб они кипятком писили со страху плюхи с минздрава.
 
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 Pear (Посетители) Сегодня, 16:03
Вертолетов нет, зато пятизвездочные отели. А вот экспат какой-нить размозжится и новость о 2 часах ожидания скорой в "туристической Мекке Казахстана" весь мир облетит.
 
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 Коммунист. (Посетители) Сегодня, 15:57
Очевидцы сообщили, что медики к месту аварии ехали более двух часов.
Хорошо ЧТО!, не три часа...
А!, что в Шетпе или Сайутёсе нет скорой и медиков?..
И!, ГДЕ!, сан авиация?..

Цитата: Имярек
Разберитесь уже наконец...

С бродячим скотом на дорогах!..
Иии!, с медициной в ВК!...

Когда?!,ЖЕ!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 15:46
Ужас! Беспредел! Сколько еще должно человеческий жертв, что бы наши чинуши как то начали решать проблему бродячего скота вдоль дорог? Уже торопятся трассу платной сделать..За что платить?.За гибель от скотины? Разберитесь уже наконец...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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