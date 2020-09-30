Пострадавшая в ДТП скончалась до приезда Скорой помощи в Мангистау

Дорожное происшествие произошло ночью 30 сентября примерно в 20 километрах от посёлка Сайотёс. Автомобиль столкнулся с лошадью. Животное погибло на месте. Её жеребенка на капоте провезли несколько метров.- Мы проезжали мимо, когда увидели, что произошло ДТП. За рулём машины сидел 45-летний мужчина. Рядом на пассажирском сиденье находилась его супруга. На неё упало лобовое стекло. Я начал звонить в Скорую помощь. Диспетчер сказала, что машина выехала, но мы прождали её там больше двух часов, а она так и не приехала. Я предлагал диспетчеру отвезти её самим, но нам сказали не трогать её. В результате пострадавшая женщина, не дождавшись врачей, скончалась на месте. Её мужу тоже нужна была помощь, у него был сломан нос, проблема со спиной. В итоге я звонил ещё в полицию. Они приехали быстрей и увезли с собой мужчину. Меня поражает, почему медики, зная, что произошло ДТП, не приехали. Они могли спасти жизнь человека. Это семейная пара, они ехали из Атырау, – рассказал очевидец.Ситуацию прокомментировали в управлении здравоохранения Мангистау.- Данный вызов обслуживала Мангистауская районная центральная больница. Недалеко от Ман-ата, что в 80 км от районного центра Шетпе, легковой автомобиль совершил наезд на лошадь. До приезда медиков женщина уже не дышала, так как полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина в тяжёлом состоянии был доставлен сначала в районную больницу, далее его перевели в Мангистаускую областную больницу, - прокоментировали в управлении здравоохранения Мангистау.На вопрос: Почему так долго пришлось ждать приезда Скорой помощи? - в управлении здравоохранения ответили, что в это же время бригада медиков оказывала помощь группе молодых людей, пострадавших в массовом ДТП.