Мать Кайрата Нуртаса прокомментировала драку сына в Rixos Aktau

- Это все запечатлено на камеру видеонаблюдения. Кайрат защитил себя. Его вины нет. На его имени решили сделать деньги, — поделилась продюсер в программе «Опмай-опмай».

По словам матери певца, ей хотел передать цветы один молодой человек. Но охранник отеля начал распускать руки. В конфликт оказался втянут и певец.Казахстанские музыканты также поддержали своего коллегу и считают, что он не виновен.Напомним, в Сети появилась информация о том, что казахстанский певец Кайрат Нуртас напал на охранника в пятизвездочной гостинице Rixos Water World Aktau. Директор артиста Мира Келимбетова заявила, что он не участвовал в драке.Тем временем в полиции отметили факт хулиганства на территории гостиницы. Проводится досудебное расследование по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Казахстана «Хулиганство». Окончательное решение в отношении виновного с определением степени его вины будет принято по результатам досудебного расследования.