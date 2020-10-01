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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:45

Просмотров: 453

Мать Кайрата Нуртаса прокомментировала драку сына в Rixos Aktau

Драку казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса прокомментировала его мама и продюсер в одном лице Гульзира Айдарбекова.

Кадр видео
По словам матери певца, ей хотел передать цветы один молодой человек. Но охранник отеля начал распускать руки. В конфликт оказался втянут и певец.

- Это все запечатлено на камеру видеонаблюдения. Кайрат защитил себя. Его вины нет. На его имени решили сделать деньги, — поделилась продюсер в программе «Опмай-опмай».


Казахстанские музыканты также поддержали своего коллегу и считают, что он не виновен.

Напомним, в Сети появилась информация о том, что казахстанский певец Кайрат Нуртас напал на охранника в пятизвездочной гостинице Rixos Water World Aktau. Директор артиста Мира Келимбетова заявила, что он не участвовал в драке.

Тем временем в полиции отметили факт хулиганства на территории гостиницы. Проводится досудебное расследование по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Казахстана «Хулиганство». Окончательное решение в отношении виновного с определением степени его вины будет принято по результатам досудебного расследования.




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Комментарии ( 3 )

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 Empro (Посетители) Сегодня, 15:24
Вот это новость, эх...

Хорошая штука пиар
 
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 Good Citizen (Посетители) Сегодня, 15:14
а можно же было загрузить отрезок ролика по сабжу, а не весь 40-минутный фильм
 
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 FL (Посетители) Сегодня, 15:04
Зачем это тут?
 
 

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