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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:41

Просмотров: 3334

В Мангистау несовершеннолетние дети отказались жить с мамой

Семейная драма разыгралась в поселке Баскудук Мангистауской области. По решению суда мать приехала забирать детей в дом мужа, но те отказались идти к ней. По информации полицейских, после скандала трое детей все же оставили жить с отцом.

Скрин видео
В интернете распространяется видео, на котором женщина против воли детей пытается увести их из дома бывшего мужа. После развода, по решению суда, дети должны жить с матерью.

- Данный инцидент произошел 2 октября в поселке Баскудук. В опорный пункт обратилась гражданка с заявлением о том, что бывший муж не отдает ей детей согласно решению суда. Инспектор по делам несовершеннолетних, а также помощник участкового инспектора выехали по месту жительства детей, однако они заранее предупредили данную гражданку, что если дети откажутся уехать с ней, то насильно заставлять их и травмировать психику никто не будет, и ей советовали обратиться в отдел опеки, однако она отказалась. Дети вернулись к отцу. Сотрудники полиции, видя, что дети не хотят идти с матерью, попросили данную гражданку и её адвоката прийти с судебными приставами, – прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области.




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Комментарии ( 4 )

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СБК (Посетители) Сегодня, 15:03
Судя по видео, пацану 13 лет. Он в суде может высказать, с кем он хочет остаться и суд обязан принять его мнение. Мой сын в 10 лет сказал, что хочет остаться с папой и его оставили со мной. А то, что мать по лицу ногами, это её вина. Мать не та, кто родила, а та, которая заботится о своих детях.

PoZitron,
судя по всему - это не мать, а так, кукушка. Пацан отбивался всем, чем мог.
 
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PoZitron (Посетители) Сегодня, 14:23
Мать по лицу ногами, нда, то еще воспитание... Что из этого в будущем вырастит?
 
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babe (Посетители) Сегодня, 14:14
Деток жалко, маму тоже , но как так получилось , что мать оставила с отцом детей ? Конечно же дети привыкли к отцу и той жизни и уже им не хотелось к маме. Видимо мать как то негативно относилась к детям, а могли и отец с его родственниками настроит детей против матери. В любом случае страдают все!
 
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илидия (Посетители) Сегодня, 14:06
Бедные ребятишки. Родители далеки от цивилизации. " Зло" в чистом виде.
 
 

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