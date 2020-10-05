В Мангистау несовершеннолетние дети отказались жить с мамой





В интернете распространяется видео, на котором женщина против воли детей пытается увести их из дома бывшего мужа. После развода, по решению суда, дети должны жить с матерью.- Данный инцидент произошел 2 октября в поселке Баскудук. В опорный пункт обратилась гражданка с заявлением о том, что бывший муж не отдает ей детей согласно решению суда. Инспектор по делам несовершеннолетних, а также помощник участкового инспектора выехали по месту жительства детей, однако они заранее предупредили данную гражданку, что если дети откажутся уехать с ней, то насильно заставлять их и травмировать психику никто не будет, и ей советовали обратиться в отдел опеки, однако она отказалась. Дети вернулись к отцу. Сотрудники полиции, видя, что дети не хотят идти с матерью, попросили данную гражданку и её адвоката прийти с судебными приставами, – прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области.