О состоянии выпавшего из квартиры четырехлетнего ребенка рассказали врачи Мангистау

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У пострадавшего диагностированы травмы головного мозга.
- Мальчик находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы. Врачи делают все возможное для спасения жизни, – сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области
Напомним, ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 4 этаже.
- Мальчик находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы. Врачи делают все возможное для спасения жизни, – сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области
Напомним, ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 4 этаже.
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