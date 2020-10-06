В Мангистау за сутки 30 человек выздоровели от COVID-19

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За прошедшие сутки в стране выявлено 60 заболевших с положительными результатами на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе зарегистрировано два новый случая COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 90 человек. За сутки в Мангистау выздоровели 30 человек.
На сегодня в регионе зарегистрировано 3345 случаев заболевания COVID-19.
Напомним, что что вчера, 5 октября, в Мангистау выявили двоих инфицированных Covid-19. Первый пациент - это 50-летний житель Жанаозена, а второй - 60-летний житель Бейнеуского района.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 90 человек. За сутки в Мангистау выздоровели 30 человек.
На сегодня в регионе зарегистрировано 3345 случаев заболевания COVID-19.
Напомним, что что вчера, 5 октября, в Мангистау выявили двоих инфицированных Covid-19. Первый пациент - это 50-летний житель Жанаозена, а второй - 60-летний житель Бейнеуского района.