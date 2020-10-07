Экозащитник: Массовый туризм в Мангистау погубит природу

Фото из открытых источников
По словам Козыбакова, туристическая инфраструктура погубит историко-культурные объекты на территории Мангистауской области.
- Прошу оказать содействие в недопущении строительства гостиниц, визит-центров, прокладки асфальтированных дорог и другой инфраструктуры таких природных объектов, как Босжира, имеющее особое экологическое, историко-культурное значение. Массовый туризм не нужно развивать в Мангистау. Мы никак не можем добиться соблюдения режима заказника на озеро Караколь. В двух шагах от Актау в мусоре утопают озёра Саура, Тамшалы и другие природные объекты, – сказал Адильбек Козыбаков.
Также он привёл примеры, как необходимо развивать сельский туризм. Вместо высотных гостиниц экозащитник предлагает заселять туристов в сельские юрты, где они смогут отведать вкус национальной кухни.
- Нужно развивать экотуризм, завлекать и обучать местное население. То есть сами жители могли бы предоставлять туристам свои юрты в аренду, топить для них баню, проводить прогулки на лошадях и верблюдах, готовить для них блюда казахской кухни, быть гидами, проводниками, продавать изделия национального рукоделия и так далее. В целом, предоставлять весь спектр местных услуг. Тем более больших инвестиций для этого не требуется, то есть не нужно будет строить визит-центры и асфальтированные дороги, – пояснил Адильбек Козыбаков.
Он считает, что иностранным туристам интереснее будет узнать и ознакомиться с традициями и культурой казахского народа, также познать культуру кочевников.
- Западный турист приедет к нам именно за нетронутой природой, а не за комфортом, от которого он давно уже устал. Ему интересны наши дикие животные, народные обычаи, национальные костюмы, изделия из натуральной кожи, войлока, казахская кухня, езда на лошади адайской породы, прогулка на верблюде, ночлег в обычной деревенской юрте - вот что его может привлечь, а не шикарные гостиницы, квадроциклы, джип-туры и так далее, – рассказал экозащитник.
- Прошу оказать содействие в недопущении строительства гостиниц, визит-центров, прокладки асфальтированных дорог и другой инфраструктуры таких природных объектов, как Босжира, имеющее особое экологическое, историко-культурное значение. Массовый туризм не нужно развивать в Мангистау. Мы никак не можем добиться соблюдения режима заказника на озеро Караколь. В двух шагах от Актау в мусоре утопают озёра Саура, Тамшалы и другие природные объекты, – сказал Адильбек Козыбаков.
Также он привёл примеры, как необходимо развивать сельский туризм. Вместо высотных гостиниц экозащитник предлагает заселять туристов в сельские юрты, где они смогут отведать вкус национальной кухни.
- Нужно развивать экотуризм, завлекать и обучать местное население. То есть сами жители могли бы предоставлять туристам свои юрты в аренду, топить для них баню, проводить прогулки на лошадях и верблюдах, готовить для них блюда казахской кухни, быть гидами, проводниками, продавать изделия национального рукоделия и так далее. В целом, предоставлять весь спектр местных услуг. Тем более больших инвестиций для этого не требуется, то есть не нужно будет строить визит-центры и асфальтированные дороги, – пояснил Адильбек Козыбаков.
Он считает, что иностранным туристам интереснее будет узнать и ознакомиться с традициями и культурой казахского народа, также познать культуру кочевников.
- Западный турист приедет к нам именно за нетронутой природой, а не за комфортом, от которого он давно уже устал. Ему интересны наши дикие животные, народные обычаи, национальные костюмы, изделия из натуральной кожи, войлока, казахская кухня, езда на лошади адайской породы, прогулка на верблюде, ночлег в обычной деревенской юрте - вот что его может привлечь, а не шикарные гостиницы, квадроциклы, джип-туры и так далее, – рассказал экозащитник.