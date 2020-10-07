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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 09:58

Просмотров: 1755

Экозащитник: Массовый туризм в Мангистау погубит природу

Экозащитник Адильбек Козыбаков высказался против массового туризма в Мангистауской области. По словам специалиста, развитие инфраструктуры и строительных объектов негативно скажется на природных объектах. Привлекать туристов нужно юртами, национальной кухней и прогулками на верблюдах. Об этом Адильбек Козыбаков рассказал Магзуму Мырзагалиеву, министру экологии, геологии и природных ресурсов РК, сообщает baigenews.kz

Фото из открытых источников
По словам Козыбакова, туристическая инфраструктура погубит историко-культурные объекты на территории Мангистауской области.

- Прошу оказать содействие в недопущении строительства гостиниц, визит-центров, прокладки асфальтированных дорог и другой инфраструктуры таких природных объектов, как Босжира, имеющее особое экологическое, историко-культурное значение. Массовый туризм не нужно развивать в Мангистау. Мы никак не можем добиться соблюдения режима заказника на озеро Караколь. В двух шагах от Актау в мусоре утопают озёра Саура, Тамшалы и другие природные объекты, – сказал Адильбек Козыбаков.

Также он привёл примеры, как необходимо развивать сельский туризм. Вместо высотных гостиниц экозащитник предлагает заселять туристов в сельские юрты, где они смогут отведать вкус национальной кухни.

- Нужно развивать экотуризм, завлекать и обучать местное население. То есть сами жители могли бы предоставлять туристам свои юрты в аренду, топить для них баню, проводить прогулки на лошадях и верблюдах, готовить для них блюда казахской кухни, быть гидами, проводниками, продавать изделия национального рукоделия и так далее. В целом, предоставлять весь спектр местных услуг. Тем более больших инвестиций для этого не требуется, то есть не нужно будет строить визит-центры и асфальтированные дороги, – пояснил Адильбек Козыбаков.

Он считает, что иностранным туристам интереснее будет узнать и ознакомиться с традициями и культурой казахского народа, также познать культуру кочевников.

- Западный турист приедет к нам именно за нетронутой природой, а не за комфортом, от которого он давно уже устал. Ему интересны наши дикие животные, народные обычаи, национальные костюмы, изделия из натуральной кожи, войлока, казахская кухня, езда на лошади адайской породы, прогулка на верблюде, ночлег в обычной деревенской юрте - вот что его может привлечь, а не шикарные гостиницы, квадроциклы, джип-туры и так далее, – рассказал экозащитник.



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Комментарии ( 9 )

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mer (Посетители) Сегодня, 12:30
Какой туризм,гляньте по обе стороны дороги на трассе,за обочиной,там пакеты да бутылки...
 
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saktau (Посетители) Сегодня, 12:24
Например хочет посетить Шеркалу пожалуйста. Оставь машину возле кемпинга а дальше изволь пешком по тропе. Нет они прямо припарковываются у подножья горы. Далее приходит экскурсовод и ведет пешком показывать и рассказывать историю этой горы. Можно организовать и пеший тур с экскуросоводом или без. Например от Шеркалы до долины Торыш с посещением близлежащих урочищь. Необходимо разработать разные маршируты с заранее установленными кемпингами. А от того что кто-то там приедет на джипах и стихийно разгуливает по степям и вкладывает в ютуб от таких туристов толка и денег нету поймите уже наконец.

Взымать деньги за посещение иностранцами святых мест. А не кормить их бесплатно за счет паломников. Кто например видел в Турции в Памукале чтобы туристов кормили бесплатно. В Европе ты палатку не сможешь установить в неположенном месте. Хочешь установить езжай в кэмпинг и отдыхай тебе скажу. А у нас что? Езжай куда угодно катайся где хочешь.

Или например в мире большая диаспора украинцев (в США,Канаде). Для них Тарас Шевченко кумир. создайте пешую тропу по следам каратауской экспедиции. Можно даже там на месте установить и рисунки самого кобзаря (вид например Шеркалы с рисунков) и установить ракус с которого он рисовал эту гору и рассказывать об этом. Развивайте эту тему. Это же непочатый край для поступления валюты.
 
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saktau (Посетители) Сегодня, 11:54
Запретить подъезжать на машинах в эти объекты. Необходимо создавать тропы типа как апалачская стропа в США. Например тропа по следам Тараса Шевченко (каратауская эскпедиция). А так от того что кто-то там приедет на внедорожниках и исполосывает своими колесами наши соры и солончаки от этого толка не будет и ни денег. Установить посты на подъездах чтобы не допускать машины в эти заповедные зоны. Создавайте кэмпинг чтобы туристы устанавливали палатки строго в установленных местах. Установите направления для пешего туризма. И еще раз запретить стихийное разъезжание на джипах.
 
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  • Seawolf
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:21
Цитата: master_kz
Пока еще "западные туристы" делают бизнес на ресурсах.

можно подумать эти ресурсы ваши или принадлежат народу lol
где приходят западные туристы, там идет развитие цивилизации, в том числе и туризма.
и лично я не вижу ничего плохого в хороших дорогах, отелях и чистых туалетах на чистых парковках и стоянках.
если вы не в курсе, то с развитием т.н. западного туризма вместе с ним приходят и забота об окружающей среде и принимаются максимальные меры безопасности для людей.
а вам все черти мерещатся lol
 
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  • TU-154
  • синдбад
  • arelav_74
  • mer
 awa1314133 (Посетители) Сегодня, 11:04
Руководство окончательно загубило уже природу города, особенно этим летом.
 
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  • синдбад
 DAD (Посетители) Сегодня, 10:42
Правильно говорит!
 
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  • arelav_74
 master_kz (Посетители) Сегодня, 10:35
- Западный турист приедет к нам именно за нетронутой природой,

Пока еще "западные туристы" делают бизнес на ресурсах. А простые туристы вон пешком ходят без денег, не раз подвозил таких.
 
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  • DAD
  • TU-154
  • arelav_74
 тинаки (Посетители) Сегодня, 10:24
Мы никак не можем добиться соблюдения режима заказника на озеро Караколь. В двух шагах от Актау в мусоре утопают озёра Саура, Тамшалы и другие природные объекты... Вот здесь он прямо в точку hammer попал... вряд-ли кто что возразит beat .
 
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  • leo529
  • arelav_74
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:17
- Западный турист приедет к нам именно за нетронутой природой, а не за комфортом, от которого он давно уже устал. Ему интересны наши дикие животные, народные обычаи, национальные костюмы, изделия из натуральной кожи, войлока, казахская кухня, езда на лошади адайской породы, прогулка на верблюде, ночлег в обычной деревенской юрте - вот что его может привлечь, а не шикарные гостиницы, квадроциклы, джип-туры и так далее, – рассказал экозащитник.

ну этому человеку я бы точно не доверил развитие какой либо инфраструктуры, и уж тем более в сфере туризма lol
пожить в юрте и покататься на верблюде давным давно можно в Монголии, например. много там туристов? Монгольская казна ломится от доходов уже наверное! lol

а по сути какой туризм? в городе в туалет то сходить негде lol
 
 

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