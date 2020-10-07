Изолированные пассажиры из Стамбула пожаловались на условия содержания в провизорном стационаре Актау

Фото пасажира, находящегося на изоляции
Изолированные пассажиры буквально через несколько часов пожаловались на условия содержания в медицинском учреждении.
- У нас было несколько перелётов в один день из Стамбула. По прилёту в аэропорт Актау нас больше часа не выпускали из самолёта. В 06:50 вместе с маленькими детьми посадили в холодный автобус и повезли в провизорный стационар. Условия ужаснули всех. Во-первых, в палатах холодно, стоит неприятный запах, нет шкафа и душа, отсутствуют полотенца, медперсонал приносит холодную еду. Испытали настоящий стресс. В таких условиях некоторые могут простудиться, складывается ощущение, что медики желают, чтобы мы заболели тут, – жалуются прибывшие из Стамбула пассажиры.
Редакция ожидает комментарий от управления здравоохранения Мангистауской области
Напомним, прибывших из Стамбула 11 пассажиров определили в провизорный стационар в Актау для определения ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. На борту находились 94 пассажира, из них 83 пассажира со справками ПЦР были отпущены домой. В 1 микрорайоне изолированы 11 человек.
- У нас было несколько перелётов в один день из Стамбула. По прилёту в аэропорт Актау нас больше часа не выпускали из самолёта. В 06:50 вместе с маленькими детьми посадили в холодный автобус и повезли в провизорный стационар. Условия ужаснули всех. Во-первых, в палатах холодно, стоит неприятный запах, нет шкафа и душа, отсутствуют полотенца, медперсонал приносит холодную еду. Испытали настоящий стресс. В таких условиях некоторые могут простудиться, складывается ощущение, что медики желают, чтобы мы заболели тут, – жалуются прибывшие из Стамбула пассажиры.
Редакция ожидает комментарий от управления здравоохранения Мангистауской области
Напомним, прибывших из Стамбула 11 пассажиров определили в провизорный стационар в Актау для определения ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. На борту находились 94 пассажира, из них 83 пассажира со справками ПЦР были отпущены домой. В 1 микрорайоне изолированы 11 человек.