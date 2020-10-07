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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: 7-10-2020, 19:05

Просмотров: 6043

Изолированные пассажиры из Стамбула пожаловались на условия содержания в провизорном стационаре Актау

Прибывшие из Стамбула пассажиры пожаловались на холодные палаты, бегающих насекомых и отсутствие душа в провизорном стационаре Актау.

Фото пасажира, находящегося на изоляции
Изолированные пассажиры буквально через несколько часов пожаловались на условия содержания в медицинском учреждении.

- У нас было несколько перелётов в один день из Стамбула. По прилёту в аэропорт Актау нас больше часа не выпускали из самолёта. В 06:50 вместе с маленькими детьми посадили в холодный автобус и повезли в провизорный стационар. Условия ужаснули всех. Во-первых, в палатах холодно, стоит неприятный запах, нет шкафа и душа, отсутствуют полотенца, медперсонал приносит холодную еду. Испытали настоящий стресс. В таких условиях некоторые могут простудиться, складывается ощущение, что медики желают, чтобы мы заболели тут, – жалуются прибывшие из Стамбула пассажиры.

Изолированные пассажиры из Стамбула пожаловались на условия содержания в провизорном стационаре Актау


Изолированные пассажиры из Стамбула пожаловались на условия содержания в провизорном стационаре Актау


Изолированные пассажиры из Стамбула пожаловались на условия содержания в провизорном стационаре Актау



Редакция ожидает комментарий от управления здравоохранения Мангистауской области

Напомним, прибывших из Стамбула 11 пассажиров определили в провизорный стационар в Актау для определения ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. На борту находились 94 пассажира, из них 83 пассажира со справками ПЦР были отпущены домой. В 1 микрорайоне изолированы 11 человек.



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Комментарии ( 7 )

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zavzav (Посетители) Вчера, 11:47
на счёт кормления,я только что выписался из стационара,такой отвратительной еды я в жизни не пробовал.каши из вонючего молока в место масла маргарин,суп какая то жижа.Изжога началась в первый же день.Пришлось еду из дома заказывать.Глав врач со мной согласна но ничего поделать не может.И писали и жаловались в министерство но толку нет говорит.Почему то выигрывает тендер всегда одна и та же компания.
 
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  • PoZitron
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 nazarbayevskii (Посетители) Вчера, 09:56
Ну конечно, особенно после Стамбула, это Вам не в турецком курорте отдыхать! А вообще зря люди мотаются туда-сюда, сидели бы дома следили за собою.
 
-4
  • Freeman81
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  • watlow
  • leo529
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bekenova (Посетители) Вчера, 08:55
лучше пусть там сидят, чем нам снова бегать в поисках лекарств и хоронить своих близких.
 
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 239 (Посетители) 7 октября 2020 22:11
Всех проверяют в Турции. Куда дели свои справки 11 пассажиров? Выбросили?
 
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 zhanino (Посетители) 7 октября 2020 20:43
Это такой провизорный центр, Который должен принимать заболевших ковид в таком состоянии, ужас , это здоровые не выдерживают, а что говорить про больных
 
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 дорожник (Посетители) 7 октября 2020 20:08
83 пассажира со справками ПЦР были отпущены домой.

А где они взяли эти справки? В Турции? На сколько я знаю они действуют в течении 3 дней

Жить нужно непременно хорошо
 
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 Mihabadboy (Посетители) 7 октября 2020 19:39
Как скот в хлев загнали и все отскочили.
Когда же у нас, что-то сделают для людей и по-людски?
 
 

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