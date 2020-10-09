В облздраве прокомментировали жалобы изолированных пассажиров из Стамбула на условия в провизорном стационаре Актау

Фото пресс-службы управления здравоохранения Мангистау
Пациенты провизорного стационара, прилетевшие в Актау из Стамбула, провели в медицинском учреждении, по сообщению управления здравоохранения региона, не более 10 часов.
- Результаты ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию восьми взрослых и троих детей оказались отрицательными и люди были выписаны. Что касается их жалоб на холод в провизорном стационаре, отопления нет по всему городу. Акимат в курсе этого и вопрос ранее поднимался. Включать отопление специально для одного провизорного стационара невозможно. В акимате обещают, что отопление будет подано в город с 13 октября текущего года. Обогреватели для каждой палаты были выделены. Насекомых в стационаре нет. По вопросу неприятного запаха - это следствие уборки, так как дезинфекционные работы проводятся регулярно. Питание подавали им в горячем виде, поэтому мы считаем, что жалобы пациентов не соответствуют действительности, – прокомментировали в управлении здравоохранения Мангистауской области.
Изолированные пассажиры из Стамбула пожаловались на условия содержания в провизорном стационаре Актау.
- Результаты ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию восьми взрослых и троих детей оказались отрицательными и люди были выписаны. Что касается их жалоб на холод в провизорном стационаре, отопления нет по всему городу. Акимат в курсе этого и вопрос ранее поднимался. Включать отопление специально для одного провизорного стационара невозможно. В акимате обещают, что отопление будет подано в город с 13 октября текущего года. Обогреватели для каждой палаты были выделены. Насекомых в стационаре нет. По вопросу неприятного запаха - это следствие уборки, так как дезинфекционные работы проводятся регулярно. Питание подавали им в горячем виде, поэтому мы считаем, что жалобы пациентов не соответствуют действительности, – прокомментировали в управлении здравоохранения Мангистауской области.
Изолированные пассажиры из Стамбула пожаловались на условия содержания в провизорном стационаре Актау.