«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 09 Октября
+19...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.31 KZT
  • €1 = 503.52 KZT
  • 1 RUB = 5.5 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 09:31

Просмотров: 1156

В облздраве прокомментировали жалобы изолированных пассажиров из Стамбула на условия в провизорном стационаре Актау

Анализы на коронавирусную инфекцию 11 транзитных пассажиров из Турции показали отрицательные результаты. Людей выписали. Их жалобы на плохие условия в провизорном стационаре в управлении здравоохранения региона назвали не соответствующими действительности.

Фото пресс-службы управления здравоохранения Мангистау
Пациенты провизорного стационара, прилетевшие в Актау из Стамбула, провели в медицинском учреждении, по сообщению управления здравоохранения региона, не более 10 часов.

- Результаты ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию восьми взрослых и троих детей оказались отрицательными и люди были выписаны. Что касается их жалоб на холод в провизорном стационаре, отопления нет по всему городу. Акимат в курсе этого и вопрос ранее поднимался. Включать отопление специально для одного провизорного стационара невозможно. В акимате обещают, что отопление будет подано в город с 13 октября текущего года. Обогреватели для каждой палаты были выделены. Насекомых в стационаре нет. По вопросу неприятного запаха - это следствие уборки, так как дезинфекционные работы проводятся регулярно. Питание подавали им в горячем виде, поэтому мы считаем, что жалобы пациентов не соответствуют действительности, – прокомментировали в управлении здравоохранения Мангистауской области.

Изолированные пассажиры из Стамбула пожаловались на условия содержания в провизорном стационаре Актау.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Житель 2017
 FL (Посетители) Сегодня, 11:43
Естественно, прилетевшие хотели сразу себе в особняк. А тут попали в палату для обычных людей.
 
-2
  • Система
  • FL
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Земляк
  • arelav_74
  • Multiverse
  • mer
 tolk (Посетители) Сегодня, 10:48
Вместо того что бы извениться и принять меры по устранению недочётов,они говорят что всё впорядке и их оклеветали!Что за система у нас такая гнилая!?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика