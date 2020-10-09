Комплекс фотовидеофиксации «Скат-ПП» установили между 16 и 17 микрорайонами Актау

Фото пресс-службы ведомства

По данным полиции региона, на пешеходном переходе между 16 и 17 микрорайонами Актау установлен измерительный комплекс «СКАТ-ПП.



Комплекс призван фиксировать нарушения, когда автомобиль не предоставляет преимущество в движении пешеходам. Кроме того, комплекс фиксирует такие нарушения как превышение скоростного режима, выезд на встречную полосу. Он будет передавать информацию по защищенным каналам связи в режиме онлайн.



Дополнительно, по данным полиции, на автодороге «Актау - база отдыха» установлен многоцелевой оптико-радиолокационный измеритель скорости «Оракул».



- Так как данный комплекс работает временно в «тестовом режиме», водители транспортных средств, нарушившие правила дорожного движения РК, к административной ответственности привлекаться не будут. В соответствии с правилами дорожного движения и технического стандарта Республики Казахстан, предупреждать водителей о наличии комплекса фотовидеофиксации не требуется, - отметил генерал-майор полиции Бактыбаев Жанарбек.