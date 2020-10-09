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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:56

Просмотров: 1439

Комплекс фотовидеофиксации «Скат-ПП» установили между 16 и 17 микрорайонами Актау

Комплекс будет фиксировать нарушения на пешеходном переходе. Об этом сообщили в полиции Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
По данным полиции региона, на пешеходном переходе между 16 и 17 микрорайонами Актау установлен измерительный комплекс «СКАТ-ПП.

Комплекс призван фиксировать нарушения, когда автомобиль не предоставляет преимущество в движении пешеходам. Кроме того, комплекс фиксирует такие нарушения как превышение скоростного режима, выезд на встречную полосу. Он будет передавать информацию по защищенным каналам связи в режиме онлайн.

Дополнительно, по данным полиции, на автодороге «Актау - база отдыха» установлен многоцелевой оптико-радиолокационный измеритель скорости «Оракул».

- Так как данный комплекс работает временно в «тестовом режиме», водители транспортных средств, нарушившие правила дорожного движения РК, к административной ответственности привлекаться не будут. В соответствии с правилами дорожного движения и технического стандарта Республики Казахстан, предупреждать водителей о наличии комплекса фотовидеофиксации не требуется, - отметил генерал-майор полиции Бактыбаев Жанарбек.



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Комментарии ( 2 )

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Қасым (Посетители) Сегодня, 16:47
....но должно стоять табличка или указатель, что стоит скоростомер!!! Типа осторожно деген сияқты
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 14:58
Ничего не делается для обеспечения безопасного движения на дорогах, ни регулировщиков, ни патрулей. всё только для увеличения числа штрафов, камеры, камеры, камеры...
Когда коммунальные службы прекратят свои работы на автодорогах в дневное время??? Почему, любой, кому вздумается, может днём перекрыть дорогу? Кроме аварийных работ никто не должен загромождать дорогу днём!!! Это разве много ума надо, чтобы окемат организовал порядок на дорогах города?
 
 

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