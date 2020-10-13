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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 16:34

Просмотров: 734

Озеленительный круговорот в Актау! Весной посадили деревья, а осенью вырвали

Жительница Актау сняла на видео, как неизвестные уничтожают молодые деревья у строящегося здания центра бокса в 17 микрорайоне.

Фото Рашида Исмагилова
По словам жительницы города Самал, деревья посадили полгода назад и ни разу не поливали. Большинство саженцев не прижились. На кадрах ролика видно, как трое мужчин выкорчевывают деревья.





- Эти саженцы посадили этой весной, по-моему, в апреле. Здесь строят Центр бокса. Последнюю неделю активно готовятся к сдаче здания. Всё лето саженцы не поливали. Лично мне ответили, что на полив не хватает техники. В итоге, большая часть саженцев не прижилась. Я была в шоке, когда увидела, что саженцы начали выкорчевывать. Зачем тогда посадили, если не поливали, а затем и вовсе часть деревьев уничтожили, - рассказала Самал.

Редакция обратилась в акимат Актау со следующими вопросами:

Какое количество деревьев и на какую сумму было высажено на этом участке?
Кто ответственный за полив этих деревьев?
С какой регулярностью осуществлялся полив?
Какое количество саженцев погибло и по какой причине?
Кто делал заключение о причине гибели деревьев?
Какая организация занималась утилизацией погибших деревьев?



Напомним, что в Актау обещали Центр бокса сдать в эксплуатацию в августе текущего года. Площадь спортивного комплекса составляет 20 тысяч квадратных метров.

Диляра Искакова.



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Комментарии ( 2 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 18:25
Я не понимаю , зачем везде(даже в гос.организациях) лепят заборы? Не город а ЗОНА!
Во всём цивилизованном мире не огораживают здания ,тем более общественные.
 
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FL (Посетители) Сегодня, 17:38
Вот как мы стремимся к капитализму... В 90-е годы зарплаты людям не давали, но деревья были политы
 
 

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