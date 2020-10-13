А если завтра карантин! На базе отдыха «Достар» ограждение пляжа убрали частично

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Жители Актау пожаловались на ограждение рядом с пляжем «Достар».



- Эта территория вроде городская. На каком основании тут стоит ограждение? Доступ к морю уже свободный, почему ограждение до сих пор не убрали, – возмущаются жители Актау.



Ситуацию прокомментировала управляющий менеджер базы отдыха.



- Ограждение поставили во время первого карантина. Несмотря на то, что доступ к морю был закрыт и везде стояли стражи порядка, люди все равно ходили на море, а чтобы их не штрафовали, они переходили на территорию нашего пляжа. Мы обратились в штаб и нам разрешили поставить ограждение. Когда ввели послабление, мы убрали часть сетки и открыли проход к пляжу, то есть сейчас люди могут спокойно пройти к морю. Не известно, что нас ждет впереди, не исключено, что ограждение понадобится снова, – прокомментировала Асель Абдыкаримова, управляющий менеджер базы отдыха «Достар».