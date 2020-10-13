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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:55

Просмотров: 225

А если завтра карантин! На базе отдыха «Достар» ограждение пляжа убрали частично

Ограждение не закрывает доступ к морю. Оно будет демонтировано после окончания карантина в регионе. Об этом сообщила Асель Абдыкаримова, управляющий менеджер базы отдыха «Достар».

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Жители Актау пожаловались на ограждение рядом с пляжем «Достар».

- Эта территория вроде городская. На каком основании тут стоит ограждение? Доступ к морю уже свободный, почему ограждение до сих пор не убрали, – возмущаются жители Актау.

Ситуацию прокомментировала управляющий менеджер базы отдыха.

- Ограждение поставили во время первого карантина. Несмотря на то, что доступ к морю был закрыт и везде стояли стражи порядка, люди все равно ходили на море, а чтобы их не штрафовали, они переходили на территорию нашего пляжа. Мы обратились в штаб и нам разрешили поставить ограждение. Когда ввели послабление, мы убрали часть сетки и открыли проход к пляжу, то есть сейчас люди могут спокойно пройти к морю. Не известно, что нас ждет впереди, не исключено, что ограждение понадобится снова, – прокомментировала Асель Абдыкаримова, управляющий менеджер базы отдыха «Достар».



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Комментарии ( 1 )

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babe (Посетители) Сегодня, 18:25
Зачем людям пудрить мозги ! Уже и так все ясно и понятно, что пока людей с уязвимой нервной системой не доведут , пока экономику не развалят , уничтожив малый бизнес , пока все кому выгодно вводить жесткие меры карантина не получат свою выгоду , это будет продолжаться! Так , что жесткому карантину быть и не один месяц!
 
 

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