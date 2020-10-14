В ТОО «Кала жолдары» прокомментировали видео с возмущениями жителей 17 микрорайона по поводу уничтожения саженцев

Фото Рашида Исмагилова
Деревья около строящегося центра бокса в 17 микрорайоне посадили по инициативе застройщика жилого комплекса «Айракты». Поливом деревьев должны заниматься городские коммунальные службы. В ТОО «Кала жолдары» заявили, что на снятом жительницей дома видео, запечатлены сотрудники предприятия, которые убирали в это время сухостой, а не живые деревья.
- По данным начальника участка, общество поддержки инвалидов «Атамекен», когда были ответственными за полив деревьев в городе, поливали эти деревья раз в неделю. Я назначен на эту должность 1 сентября 2020 года, отвечать на вопрос: почему «Атамекен» поливал или не поливал эти деревья – не в моей компетенции. В сентябре эти деревья поливали только два раза. Сейчас мы работаем над вопросом по подключению верхних микрорайонов к центральной линии водопровода. Сделано это будет для того, чтобы не приходилось каждый раз контролировать рейсы водовозчиков. К каждому микрорайону мы планируем прикрепить по пять человек, чтобы те поливали деревья из шлангов. Наши сотрудники только вырвали те деревья, которые уже были неживые, - прокомментировал Галымжан Серикбаев.
Ранее сообщалось, что жители 17 микрорайона пожаловались на отсутствие полива деревьев. По их словам, деревья посадили полгода назад и ни разу их не поливали. Большинство саженцев не прижилось. Больше всего горожан удивило то, что затем деревья и вовсе начали уничтожать.
- Эти саженцы посадили этой весной, по-моему, в апреле. Здесь строят Центр бокса. Последнюю неделю активно готовятся к сдаче здания. Всё лето саженцы не поливали. Лично мне ответили, что на полив не хватает техники. В итоге, большая часть саженцев не прижилась. Я была в шоке, когда увидела, что саженцы начали выкорчевывать. Зачем тогда посадили, если не поливали, а потом и вовсе часть деревьев уничтожили, - рассказала Самал.
Автор материала Диляра Искакова
- По данным начальника участка, общество поддержки инвалидов «Атамекен», когда были ответственными за полив деревьев в городе, поливали эти деревья раз в неделю. Я назначен на эту должность 1 сентября 2020 года, отвечать на вопрос: почему «Атамекен» поливал или не поливал эти деревья – не в моей компетенции. В сентябре эти деревья поливали только два раза. Сейчас мы работаем над вопросом по подключению верхних микрорайонов к центральной линии водопровода. Сделано это будет для того, чтобы не приходилось каждый раз контролировать рейсы водовозчиков. К каждому микрорайону мы планируем прикрепить по пять человек, чтобы те поливали деревья из шлангов. Наши сотрудники только вырвали те деревья, которые уже были неживые, - прокомментировал Галымжан Серикбаев.
Ранее сообщалось, что жители 17 микрорайона пожаловались на отсутствие полива деревьев. По их словам, деревья посадили полгода назад и ни разу их не поливали. Большинство саженцев не прижилось. Больше всего горожан удивило то, что затем деревья и вовсе начали уничтожать.
- Эти саженцы посадили этой весной, по-моему, в апреле. Здесь строят Центр бокса. Последнюю неделю активно готовятся к сдаче здания. Всё лето саженцы не поливали. Лично мне ответили, что на полив не хватает техники. В итоге, большая часть саженцев не прижилась. Я была в шоке, когда увидела, что саженцы начали выкорчевывать. Зачем тогда посадили, если не поливали, а потом и вовсе часть деревьев уничтожили, - рассказала Самал.
Автор материала Диляра Искакова