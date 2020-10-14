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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 15:32

Просмотров: 1184

В ТОО «Кала жолдары» прокомментировали видео с возмущениями жителей 17 микрорайона по поводу уничтожения саженцев

По словам директора ТОО «Кала жолдары» Галымжана Серикбаева, на кадрах видео, которое сняла жительница города Самал, запечатлены сотрудники предприятия. Они убирали только сухостой.

Фото Рашида Исмагилова
Деревья около строящегося центра бокса в 17 микрорайоне посадили по инициативе застройщика жилого комплекса «Айракты». Поливом деревьев должны заниматься городские коммунальные службы. В ТОО «Кала жолдары» заявили, что на снятом жительницей дома видео, запечатлены сотрудники предприятия, которые убирали в это время сухостой, а не живые деревья.

- По данным начальника участка, общество поддержки инвалидов «Атамекен», когда были ответственными за полив деревьев в городе, поливали эти деревья раз в неделю. Я назначен на эту должность 1 сентября 2020 года, отвечать на вопрос: почему «Атамекен» поливал или не поливал эти деревья – не в моей компетенции. В сентябре эти деревья поливали только два раза. Сейчас мы работаем над вопросом по подключению верхних микрорайонов к центральной линии водопровода. Сделано это будет для того, чтобы не приходилось каждый раз контролировать рейсы водовозчиков. К каждому микрорайону мы планируем прикрепить по пять человек, чтобы те поливали деревья из шлангов. Наши сотрудники только вырвали те деревья, которые уже были неживые, - прокомментировал Галымжан Серикбаев.

Ранее сообщалось, что жители 17 микрорайона пожаловались на отсутствие полива деревьев. По их словам, деревья посадили полгода назад и ни разу их не поливали. Большинство саженцев не прижилось. Больше всего горожан удивило то, что затем деревья и вовсе начали уничтожать.

- Эти саженцы посадили этой весной, по-моему, в апреле. Здесь строят Центр бокса. Последнюю неделю активно готовятся к сдаче здания. Всё лето саженцы не поливали. Лично мне ответили, что на полив не хватает техники. В итоге, большая часть саженцев не прижилась. Я была в шоке, когда увидела, что саженцы начали выкорчевывать. Зачем тогда посадили, если не поливали, а потом и вовсе часть деревьев уничтожили, - рассказала Самал.

Автор материала Диляра Искакова



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Комментарии ( 1 )

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 Имярек (Посетители) Сегодня, 15:45
Ёкимату, пресс-службе мвд, тоо Маэк, тоо актау жолдары, альянс прокладке, обществу слепых и подобным верить, себя не уважать...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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