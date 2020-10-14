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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:19

Просмотров: 2005

Фейк: Жители Актау сняли на видео «распыляющий яд» самолет

Самолет, оставивший в небе след «необычного» цвета, сняла Жительница Актау. Женщина предположила, что с летательного аппарата распыляют яд, из-за которого люди заболевают коронавирусом. В пресс-службе акима Мангистауской области назвали информацию фейком.

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Жители Актау рассылают в мессенджерах и социальных сетях видео, на котором снят красный след от самолета. По предположениям автора видео, которые она озвучила за кадром, самолет «распыляет отраву».

В пресс-службе акима области сообщили, что никаких учений с привлечением авиации в нашем регионе не проводилось в последнее время. А след красного цвета ни что иное как природное явление.

- Аэропорт Актау находится в 20 километрах от города. Именно в эту сторону и направлена камера очевидца. Это видео снято на закате, поэтому цвет кажется таким красным. Но это обычный след от гражданского самолета, - пояснили в пресс-службе главы региона.

Видео также прокомментировал Ергазы Жолдасов, директор аэропорта Актау.

- На видео - конденсационный след от двигателя самолета. На высоте, где находится самолет, температура воздуха составляет -60°С. Таким образом, горячий воздух из самолета смешивается с прохладным воздухом и происходит замораживание. А через несколько минут все это тает и рассеивается в воздухе. Рассвет или закат придает такому шлейфу красный цвет. В дневное время все видят его белым, в темное время суток - голубым цветом. Все зависит от того, как светит солнце. Стоит отметить, что ежедневно в воздухе над областью пролетают до десяти самолетов в различных направлениях. Вообще, казахи называют это явление «Кус жолы», - отметил Ергазы Жолдасов.





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Комментарии ( 5 )

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Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 20:17
Запугали народ...последствия короноБесия beer2
 
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Argallo (Посетители) Сегодня, 19:18
В ауле первый раз увидели самолет на закате...
 
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mer (Посетители) Сегодня, 19:18
Видать на небо не смотрят никогда,а следовало бы...
 
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  • mer
 almaty2018 (Посетители) Сегодня, 18:59
Таких называют ТП. Аж голова разболелась от неё.
 
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Космос (Посетители) Сегодня, 18:50
Дожили, дикость стала нормой...
 
 

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