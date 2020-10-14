Фейк: Жители Актау сняли на видео «распыляющий яд» самолет

Жители Актау рассылают в мессенджерах и социальных сетях видео, на котором снят красный след от самолета. По предположениям автора видео, которые она озвучила за кадром, самолет «распыляет отраву».В пресс-службе акима области сообщили, что никаких учений с привлечением авиации в нашем регионе не проводилось в последнее время. А след красного цвета ни что иное как природное явление.- Аэропорт Актау находится в 20 километрах от города. Именно в эту сторону и направлена камера очевидца. Это видео снято на закате, поэтому цвет кажется таким красным. Но это обычный след от гражданского самолета, - пояснили в пресс-службе главы региона.Видео также прокомментировал Ергазы Жолдасов, директор аэропорта Актау.- На видео - конденсационный след от двигателя самолета. На высоте, где находится самолет, температура воздуха составляет -60°С. Таким образом, горячий воздух из самолета смешивается с прохладным воздухом и происходит замораживание. А через несколько минут все это тает и рассеивается в воздухе. Рассвет или закат придает такому шлейфу красный цвет. В дневное время все видят его белым, в темное время суток - голубым цветом. Все зависит от того, как светит солнце. Стоит отметить, что ежедневно в воздухе над областью пролетают до десяти самолетов в различных направлениях. Вообще, казахи называют это явление «Кус жолы», - отметил Ергазы Жолдасов.