Жителя Актау пригласили вступить в ряды тайного общества иллюминатов

- После инициации Мэтт Дарлингс мне обещал выдать денежное пособие в размере 100 тысяч $ в качестве приветственного взноса от братства иллюминатов, а спустя неделю служебный автомобиль. Для покупки данных товаров он хотел связать меня с доверенным агентом в Огайо, который отправит элементы посвящения через почту, - рассказал Михаил.

- Впервые встречаю такую схему разводки, но было очень любопытно и забавно. Люди, будьте предельно аккуратны, мошенников сейчас пруд-пруди, - добавил Михаил.

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С Михаилом связался некий Мэтт Дарлингс, который, по его словам, является полноправным членом клуба иллюминатов. Он пришёл, чтобы помочь заинтересованным людям стать богатыми, известными.По коду страны Михаил узнал, что Мэтт Дарлингс писал из Нигерии, в чём он сам и признался.Член тайного клуба настойчиво просил Михаила пройти программу инициации, чтобы стать членом братства. Для обряда посвящения необходимо было приобрести секретные элементы.Это ожерелье силы и защиты - 300 $, одеяние монаха иллюминатов - 200 $, баранина Эбаклу - 100 $ и Eboriwo Saint - 200 $. В итоге стоимость такого набора обходится в 800 $.Любыми хитрыми способами пытался Мэтт Дарлингс завлечь нашего земляка в общество иллюминатов, а Михаил лишь иронично шутил.: Слово «иллюминат» в переводе с латинского означает «озарённый», «просвещённый», «посвящённый». Иллюминаты — само название членов ряда тайных религиозно-мистических обществ, существовавших в разное время в нескольких странах Зап. Европы XV—XVIII вв.Иллюминаты не вели открытого набора в свои ряды, предпочитая самостоятельно отбирать и вербовать членов, порой довольно длительное время исподволь подготавливая кандидата к служению ордену.Тайная организация иллюминатов приобрела широкую известность и о ней заговорили сначала шёпотом, а после во всеуслышание, то обвиняя в попытках влиять на мировую политику, то утверждая, что эта структура и является реальной властью в современном мире.