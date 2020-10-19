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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 21:14

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Решение о возобновлении работы кинотеатров и торговых центров по субботам в Актау примут 20 октября

Начнут ли работу кинотеатры, и будут ли работать торговые центры по субботам в Мангистауской области, будет зависеть от уровня заболеваемости коронавирусом. Окончательное решение по нашему региону примет оперативный штаб завтра, 20 октября. Об этом сообщил главный санитарный врач Мангистауской области Газиз Надуев.

Иллюстративное фото
Главный санитарный врач разъяснил решение межведомственной комиссии по работе кинотеатров и торговых домов.

Согласно опубликованной информации, в Казахстане с 24 октября возобновляется работа по субботам до 17:00 часов ТРЦ, торговых домов, крытых рынков; а с 26 октября возобновят работу кинотеатры с заполняемостью не более 30 процентов с соблюдением дистанции и масочного режима.

По словам Газиза Надуева, в Мангистауской области вопрос о возобновлении работы кинотеатров и торговых домов по субботам решат завтра, 20 октября.

- Каждая область будет корректировать в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. Это не говорит о том, что кинотеатры откроют по всей стране. Мы завтра на заседании оперативного штаба будем рассматривать вопрос касательно нашей области, — сообщил главный санитарный врач Мангистау Газиз Надуев.

В Казахстане по состоянию на 18 октября зарегистрировано 102 новых случая коронавируса (темп прироста – 0,09 процента), инфекционные койки загружены на 16 процентов. Показатель репродуктивности за период с 14 по 18 октября снизился с 1,03 до 0,96 процента. За последние три недели в стране проведено около 17 тысяч рейдов, выявлено более 7 тысяч нарушений карантинного режима.

Глава правительства отметил, что у населения до сих пор низкая настороженность к опасности коронавируса, недостаточно соблюдаются режим санитарного дистанцирования и санитарные требования, особенно по вопросу обязательного ношения масок в местах общественного пользования и в транспорте. Премьер-министр страны Аскар Мамин поручил активизировать информационно-разъяснительную работу среди граждан и усилить контроль за соблюдением санитарных требований.

Межведомственная комиссия решила сохранить запрет на деятельность детских дошкольных учреждений, бильярдных и компьютерных клубов, развлекательных заведений, банкетных залов, ночных клубов. Также продолжит действовать запрет на межобластные пассажирские перевозки и формирование общих вагонов.

Автор Диляра Искакова



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