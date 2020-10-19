Решение о возобновлении работы кинотеатров и торговых центров по субботам в Актау примут 20 октября

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Главный санитарный врач разъяснил решение межведомственной комиссии по работе кинотеатров и торговых домов.
Согласно опубликованной информации, в Казахстане с 24 октября возобновляется работа по субботам до 17:00 часов ТРЦ, торговых домов, крытых рынков; а с 26 октября возобновят работу кинотеатры с заполняемостью не более 30 процентов с соблюдением дистанции и масочного режима.
По словам Газиза Надуева, в Мангистауской области вопрос о возобновлении работы кинотеатров и торговых домов по субботам решат завтра, 20 октября.
- Каждая область будет корректировать в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. Это не говорит о том, что кинотеатры откроют по всей стране. Мы завтра на заседании оперативного штаба будем рассматривать вопрос касательно нашей области, — сообщил главный санитарный врач Мангистау Газиз Надуев.
В Казахстане по состоянию на 18 октября зарегистрировано 102 новых случая коронавируса (темп прироста – 0,09 процента), инфекционные койки загружены на 16 процентов. Показатель репродуктивности за период с 14 по 18 октября снизился с 1,03 до 0,96 процента. За последние три недели в стране проведено около 17 тысяч рейдов, выявлено более 7 тысяч нарушений карантинного режима.
Глава правительства отметил, что у населения до сих пор низкая настороженность к опасности коронавируса, недостаточно соблюдаются режим санитарного дистанцирования и санитарные требования, особенно по вопросу обязательного ношения масок в местах общественного пользования и в транспорте. Премьер-министр страны Аскар Мамин поручил активизировать информационно-разъяснительную работу среди граждан и усилить контроль за соблюдением санитарных требований.
Межведомственная комиссия решила сохранить запрет на деятельность детских дошкольных учреждений, бильярдных и компьютерных клубов, развлекательных заведений, банкетных залов, ночных клубов. Также продолжит действовать запрет на межобластные пассажирские перевозки и формирование общих вагонов.
Автор Диляра Искакова
Согласно опубликованной информации, в Казахстане с 24 октября возобновляется работа по субботам до 17:00 часов ТРЦ, торговых домов, крытых рынков; а с 26 октября возобновят работу кинотеатры с заполняемостью не более 30 процентов с соблюдением дистанции и масочного режима.
По словам Газиза Надуева, в Мангистауской области вопрос о возобновлении работы кинотеатров и торговых домов по субботам решат завтра, 20 октября.
- Каждая область будет корректировать в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. Это не говорит о том, что кинотеатры откроют по всей стране. Мы завтра на заседании оперативного штаба будем рассматривать вопрос касательно нашей области, — сообщил главный санитарный врач Мангистау Газиз Надуев.
В Казахстане по состоянию на 18 октября зарегистрировано 102 новых случая коронавируса (темп прироста – 0,09 процента), инфекционные койки загружены на 16 процентов. Показатель репродуктивности за период с 14 по 18 октября снизился с 1,03 до 0,96 процента. За последние три недели в стране проведено около 17 тысяч рейдов, выявлено более 7 тысяч нарушений карантинного режима.
Глава правительства отметил, что у населения до сих пор низкая настороженность к опасности коронавируса, недостаточно соблюдаются режим санитарного дистанцирования и санитарные требования, особенно по вопросу обязательного ношения масок в местах общественного пользования и в транспорте. Премьер-министр страны Аскар Мамин поручил активизировать информационно-разъяснительную работу среди граждан и усилить контроль за соблюдением санитарных требований.
Межведомственная комиссия решила сохранить запрет на деятельность детских дошкольных учреждений, бильярдных и компьютерных клубов, развлекательных заведений, банкетных залов, ночных клубов. Также продолжит действовать запрет на межобластные пассажирские перевозки и формирование общих вагонов.
Автор Диляра Искакова
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