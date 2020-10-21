Погибшего от коронавируса военнослужащего из Мангистау наградили посмертно

Фото с сайта Министерства обороны РК
В Актауском гарнизоне состоялась церемония награждения старшего сержанта Жолдасжана Эрешбаева, погибшего при выполнении воинского долга.
Жолдасжан Эрешбаев входил в состав дезинфекционной группы от своей воинской части, и занимался обработкой Актау. Эту работу, как и другие его сослуживцы, мужчина выполнял ежедневно.
- Участвуя в борьбе с опасным вирусом, несмотря на принятые меры безопасности, военнослужащий заболел и 24 апреля текущего года скончался от COVID-19. В ходе памятной церемонии заместитель начальника Генерального штаба Военных Сил Республики Казахстан, капитан 1-го ранга Серик Бурамбаев зачитал приказ министра обороны о награждении старшего сержанта медалью «Ел қорғаны». Награду военнослужащего получила его супруга, на воспитании которой остались пятеро детей, - сообщили в министерстве обороны страны.
По словам сослуживцев погибшего, он любил службу и был достойным специалистом своего дела, всегда отличался высокой ответственностью и дисциплинированностью, демонстрировал отличные результаты в боевой подготовке. Друзья и знакомые помнят его как человека отзывчивого и неравнодушного к проблемам других.
Напомним, 24 апреля в Мангистау зарегистрировали первую смерть от коронавируса. Мужчина служил в одной из воинских частей региона. Во время режима ЧП был задействован в группе дезинфекторов, которые обрабатывают город Актау.
Жолдасжан Эрешбаев входил в состав дезинфекционной группы от своей воинской части, и занимался обработкой Актау. Эту работу, как и другие его сослуживцы, мужчина выполнял ежедневно.
- Участвуя в борьбе с опасным вирусом, несмотря на принятые меры безопасности, военнослужащий заболел и 24 апреля текущего года скончался от COVID-19. В ходе памятной церемонии заместитель начальника Генерального штаба Военных Сил Республики Казахстан, капитан 1-го ранга Серик Бурамбаев зачитал приказ министра обороны о награждении старшего сержанта медалью «Ел қорғаны». Награду военнослужащего получила его супруга, на воспитании которой остались пятеро детей, - сообщили в министерстве обороны страны.
По словам сослуживцев погибшего, он любил службу и был достойным специалистом своего дела, всегда отличался высокой ответственностью и дисциплинированностью, демонстрировал отличные результаты в боевой подготовке. Друзья и знакомые помнят его как человека отзывчивого и неравнодушного к проблемам других.
Напомним, 24 апреля в Мангистау зарегистрировали первую смерть от коронавируса. Мужчина служил в одной из воинских частей региона. Во время режима ЧП был задействован в группе дезинфекторов, которые обрабатывают город Актау.