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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:46

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Погибшего от коронавируса военнослужащего из Мангистау наградили посмертно

Жолдасжан Эрешбаев, погибший 24 апреля в ходе борьбы с коронавирусом, посмертно был представлен к награде. Награду военнослужащего получила его супруга, на воспитании которой остались пятеро детей. Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики Казахстан.

Фото с сайта Министерства обороны РК
В Актауском гарнизоне состоялась церемония награждения старшего сержанта Жолдасжана Эрешбаева, погибшего при выполнении воинского долга.

Жолдасжан Эрешбаев входил в состав дезинфекционной группы от своей воинской части, и занимался обработкой Актау. Эту работу, как и другие его сослуживцы, мужчина выполнял ежедневно.

- Участвуя в борьбе с опасным вирусом, несмотря на принятые меры безопасности, военнослужащий заболел и 24 апреля текущего года скончался от COVID-19. В ходе памятной церемонии заместитель начальника Генерального штаба Военных Сил Республики Казахстан, капитан 1-го ранга Серик Бурамбаев зачитал приказ министра обороны о награждении старшего сержанта медалью «Ел қорғаны». Награду военнослужащего получила его супруга, на воспитании которой остались пятеро детей, - сообщили в министерстве обороны страны.

Погибшего от коронавируса военнослужащего из Мангистау наградили посмертно


По словам сослуживцев погибшего, он любил службу и был достойным специалистом своего дела, всегда отличался высокой ответственностью и дисциплинированностью, демонстрировал отличные результаты в боевой подготовке. Друзья и знакомые помнят его как человека отзывчивого и неравнодушного к проблемам других.

Напомним, 24 апреля в Мангистау зарегистрировали первую смерть от коронавируса. Мужчина служил в одной из воинских частей региона. Во время режима ЧП был задействован в группе дезинфекторов, которые обрабатывают город Актау.



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Комментарии ( 1 )

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  • kolu411
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:52
Награду военнослужащего получила его супруга, на воспитании которой остались пятеро детей

она детей будет медалью кормить?
хоть какая то забота вообще есть от МО?
 
 

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