Установлена личность очередного дорожного нарушителя в Актау

- По данному факту составлен административный протокол по части 3 статьи 596 КоАП РК. Материал направлен в специализированный административный суд для принятия решения, - отметили в полиции.

Личность водителя Toyota Hilux, по информации ведомства, установлена.Теперь его могут лишить водительских прав на полгода.Напомним, правонарушитель выехал на «встречку» и попал в объектив видеорегистратора. Видеозапись с нарушением ПДД была опубликована в рубрике «Народные новости».