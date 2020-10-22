В Актау будут работать кинотеатры в ТРК «Актау» и ТЦ «Байтерек»

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О том, как будет организована работа кинозалов в условиях карантинных ограничений, рассказали представители прокатного бизнеса.
Данияр Айса, директор сети кинотеатров «Жалын»:
- Всего у меня было бы пять работающих кинотеатров. Три действующих кинотеатра: два в Жанаозене, один в Актау. Еще два кинотеатра я планировал открыть. Сейчас открывать новые кинотеатры не буду. Проекты пришлось законсервировать. Действующие кинотеатры открывать я не буду, потому что условия, которые диктуются в постановлении, я считаю издевательством. Во-первых, люди обычно приходят в кинотеатры по выходным, а субботу нам разрешили только до 17:00, а воскресенье сделали выходным. Во-вторых, мы просили сделать заполняемость 50%, а в итоге решили впускать только 30% от общего количества мест. Если сейчас я открою кинотеатры, то я уйду в минус. Я согласен был работать по нулям, но работать так, чтобы еще оставаться должным кинопрокатчику - это бессмысленно.
Светлана Ишимбекова, администратор кинотеатра «Байтерек 3D Cinema»:
- Мы планируем возобновить работу кинотеатра с надеждой, что будет поэтапно увеличиваться количество зрителей. Прибыли от заполняемости 30% зала не будет никакой. Сейчас мы приводим в порядок помещения. Связались с кинопрокатчиками, чтобы те дали нам картины, которые будем показывать на экранах. Планируется, что будет отечественное кино. Что касается того, как мы будем обеспечивать безопасность, то на кассе будет специальная разметка, чтобы люди соблюдали дистанцию в очереди. Посадка будет через одно кресло, но если в кино пришла семья, то они будут сидеть вместе, а другая группа людей будет сидеть через кресло, чтобы между ними было расстояние один метр. Запускать будем только в масках, это будет контролировать билетёр. Единственное, надо будет обдумать только вопрос, как быть с приемом пищи во время сеансов. Повышение цены на билеты не планируется.
Ирина Езиева, руководитель отдела кино управления культуры Мангистауской области:
- Кинотеатр «Юность» не возобновляет свою деятельность. Это связано с передачей его в частную собственность.
Kinoplexx Aktau
Представители кинотеатра Kinoplexx Aktau рассказали, что планируют возобновить работу, но не ответили на вопрос будут ли повышаться цены на билеты и каким образом будут соблюдаться санитарные нормы в зрительном зале.
Ранее сообщалось, что главный санитарный врач Мангистауской области Газиз Надуев ослабил карантинные меры в регионе. О том, как теперь будут работать торговые центры, кинотеатры и общепит, можно прочитать здесь.
Данияр Айса, директор сети кинотеатров «Жалын»:
- Всего у меня было бы пять работающих кинотеатров. Три действующих кинотеатра: два в Жанаозене, один в Актау. Еще два кинотеатра я планировал открыть. Сейчас открывать новые кинотеатры не буду. Проекты пришлось законсервировать. Действующие кинотеатры открывать я не буду, потому что условия, которые диктуются в постановлении, я считаю издевательством. Во-первых, люди обычно приходят в кинотеатры по выходным, а субботу нам разрешили только до 17:00, а воскресенье сделали выходным. Во-вторых, мы просили сделать заполняемость 50%, а в итоге решили впускать только 30% от общего количества мест. Если сейчас я открою кинотеатры, то я уйду в минус. Я согласен был работать по нулям, но работать так, чтобы еще оставаться должным кинопрокатчику - это бессмысленно.
Светлана Ишимбекова, администратор кинотеатра «Байтерек 3D Cinema»:
- Мы планируем возобновить работу кинотеатра с надеждой, что будет поэтапно увеличиваться количество зрителей. Прибыли от заполняемости 30% зала не будет никакой. Сейчас мы приводим в порядок помещения. Связались с кинопрокатчиками, чтобы те дали нам картины, которые будем показывать на экранах. Планируется, что будет отечественное кино. Что касается того, как мы будем обеспечивать безопасность, то на кассе будет специальная разметка, чтобы люди соблюдали дистанцию в очереди. Посадка будет через одно кресло, но если в кино пришла семья, то они будут сидеть вместе, а другая группа людей будет сидеть через кресло, чтобы между ними было расстояние один метр. Запускать будем только в масках, это будет контролировать билетёр. Единственное, надо будет обдумать только вопрос, как быть с приемом пищи во время сеансов. Повышение цены на билеты не планируется.
Ирина Езиева, руководитель отдела кино управления культуры Мангистауской области:
- Кинотеатр «Юность» не возобновляет свою деятельность. Это связано с передачей его в частную собственность.
Kinoplexx Aktau
Представители кинотеатра Kinoplexx Aktau рассказали, что планируют возобновить работу, но не ответили на вопрос будут ли повышаться цены на билеты и каким образом будут соблюдаться санитарные нормы в зрительном зале.
Ранее сообщалось, что главный санитарный врач Мангистауской области Газиз Надуев ослабил карантинные меры в регионе. О том, как теперь будут работать торговые центры, кинотеатры и общепит, можно прочитать здесь.