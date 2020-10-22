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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 15:22

Просмотров: 925

В Актау будут работать кинотеатры в ТРК «Актау» и ТЦ «Байтерек»

В администрациях кинотеатров «Байтерек 3D Cinema» и «Kinoplexx Aktau» заявили, что готовы приступить к работе. Владелец сети «Жалын» не будет пока возобновлять кинопоказы, так как неполная загрузка залов будет убыточна для предприятия. Кинотеатр «Юность» также не будет работать в связи с изменением формы собственности.

Иллюстративное фото
О том, как будет организована работа кинозалов в условиях карантинных ограничений, рассказали представители прокатного бизнеса.

Данияр Айса, директор сети кинотеатров «Жалын»:


- Всего у меня было бы пять работающих кинотеатров. Три действующих кинотеатра: два в Жанаозене, один в Актау. Еще два кинотеатра я планировал открыть. Сейчас открывать новые кинотеатры не буду. Проекты пришлось законсервировать. Действующие кинотеатры открывать я не буду, потому что условия, которые диктуются в постановлении, я считаю издевательством. Во-первых, люди обычно приходят в кинотеатры по выходным, а субботу нам разрешили только до 17:00, а воскресенье сделали выходным. Во-вторых, мы просили сделать заполняемость 50%, а в итоге решили впускать только 30% от общего количества мест. Если сейчас я открою кинотеатры, то я уйду в минус. Я согласен был работать по нулям, но работать так, чтобы еще оставаться должным кинопрокатчику - это бессмысленно.

Светлана Ишимбекова, администратор кинотеатра «Байтерек 3D Cinema»:


- Мы планируем возобновить работу кинотеатра с надеждой, что будет поэтапно увеличиваться количество зрителей. Прибыли от заполняемости 30% зала не будет никакой. Сейчас мы приводим в порядок помещения. Связались с кинопрокатчиками, чтобы те дали нам картины, которые будем показывать на экранах. Планируется, что будет отечественное кино. Что касается того, как мы будем обеспечивать безопасность, то на кассе будет специальная разметка, чтобы люди соблюдали дистанцию в очереди. Посадка будет через одно кресло, но если в кино пришла семья, то они будут сидеть вместе, а другая группа людей будет сидеть через кресло, чтобы между ними было расстояние один метр. Запускать будем только в масках, это будет контролировать билетёр. Единственное, надо будет обдумать только вопрос, как быть с приемом пищи во время сеансов. Повышение цены на билеты не планируется.

Ирина Езиева, руководитель отдела кино управления культуры Мангистауской области:


- Кинотеатр «Юность» не возобновляет свою деятельность. Это связано с передачей его в частную собственность.

Kinoplexx Aktau


Представители кинотеатра Kinoplexx Aktau рассказали, что планируют возобновить работу, но не ответили на вопрос будут ли повышаться цены на билеты и каким образом будут соблюдаться санитарные нормы в зрительном зале.

Ранее сообщалось, что главный санитарный врач Мангистауской области Газиз Надуев ослабил карантинные меры в регионе. О том, как теперь будут работать торговые центры, кинотеатры и общепит, можно прочитать здесь.



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Комментарии ( 2 )

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  • Коммунист.
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 17:20
xerox, я надеюсь это был сарказм про фильмы о солнцеликом?

Торренты наше все )
 
-2
  • babe
  • Коммунист.
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xerox (Посетители) Сегодня, 16:02
Пусть крутят там фильмы, такие как "так сложились звезды", "Путь лидера". Уверен, касса будет обеспечена. Хватит крутить зарубежный мусор и Адамбайщину,Коянбайщину.
 
 

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