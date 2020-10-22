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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:25

Просмотров: 554

Зелёная революция в Актау! Продолжается уничтожение кустарников и деревьев работниками коммунальных служб

Работники ТОО «Кала жолдары» вырубили живые кустарники карликовой ивы вместе с сухостоем. Об этом сообщила жительница города.

Вырубка зеленых кустарников. Фото предоставила Наталья
На утренней прогулке местная жительница Наталья стала свидетелем уничтожения карликовой ивы напротив «Центра развития спорта», на спуске в 4А микрорайоне.

- Возмущению нашему нет предела! Такое впечатление, что отправляя на работу, им не объясняют, где сухая трава, а где кусты, которые создают зеленый массив на клумбе. Спрашиваю: «Зачем кусты рубите?», а в ответ: «Нам приказали». Ну вырубайте сухостой, но зачем трогать зеленую карликовую иву? При мне добивали последний куст. Там же листья зеленые. От нее же зелено весной. А теперь что? Один пустырь, - негодует Наталья.


Lada.kz ожидает официальный комментарий от пресс-службы городского акимата.




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«Нам приказали»: Вырубка кустарников на набережной Актау снова возмутила горожанам


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Комментарии ( 3 )

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  • Toryn
 odessa-mama (Посетители) Сегодня, 18:03
все уничтоженное,пока есть еще время, срочно засадить От этих горе-озеленителей одни убытки!!!
 
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  • odessa-mama
 тинаки (Посетители) Сегодня, 17:28
акимат должен посчитать все снесённое и взыскать либо удержать с кала жолдары. Ну почему люди такие глупые, а?
 
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  • ЁмоЁ
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 17:18
а если ему прикажут на бутылку сесть? сядет?
 
 

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