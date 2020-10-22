Зелёная революция в Актау! Продолжается уничтожение кустарников и деревьев работниками коммунальных служб

- Возмущению нашему нет предела! Такое впечатление, что отправляя на работу, им не объясняют, где сухая трава, а где кусты, которые создают зеленый массив на клумбе. Спрашиваю: «Зачем кусты рубите?», а в ответ: «Нам приказали». Ну вырубайте сухостой, но зачем трогать зеленую карликовую иву? При мне добивали последний куст. Там же листья зеленые. От нее же зелено весной. А теперь что? Один пустырь, - негодует Наталья.

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На утренней прогулке местная жительница Наталья стала свидетелем уничтожения карликовой ивы напротив «Центра развития спорта», на спуске в 4А микрорайоне.Lada.kz ожидает официальный комментарий от пресс-службы городского акимата.