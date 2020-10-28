«Мы не специально»: Как трое суток искали закатанный в асфальт канализационный люк в Актау

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Жители 22 и 23 домов 7 микрорайона возмутились тем, что через два дня после замены в их дворе дорожного полотна выяснилось, что канализационный люк оказался под новым асфальтом.



- Выяснилось всё это, когда забилась канализация. Вызвали сотрудников аварийной службы, но они не смогли найти свой колодец. Для поисков им пришлось разбивать новый асфальт, а потом каждый разбитый участок прикрывать тем же асфальтом. На поиски у них так ушло несколько дней. Как работники могли не увидеть люк, они же снимали старый слой асфальта, неужели нельзя было поставить метки? – сетуют жильцы.



Как пояснили в ТОО «Актау-НШ», занимающемся благоустройством 7 микрорайона, работники, а их там было задействовано 18 человек, не увидели колодец.



- Наши работники не заметили люк ни когда стелили новый слой, ни когда снимали старое дорожное покрытие. Мы специально плохо делать не будем, у нас есть гарантия на выполненные работы. Сейчас работаем совместно с КЖСА, ищем люк. Все недочёты будут устранены. Наша компания имеет 13 лет стажа в ремонтных работах дорог, – прокомментировал Нурбек Куншигаров, заместитель директора ТОО «Актау-НШ».



Редакция ожидает комментарий от отдела жилищно-коммунального хозяйства Актау. Специалист от акимата обязан контролировать ход работ.



Напомню, что благоустройством микрорайона занимается ТОО «Актау-НШ». Работы обойдутся бюджету в 394 310 560 тенге (с НДС). Объём работ перед компанией следующий: ремонт тротуарных дорожек – 12 813 кв.м, автомобильных дорог – 33 600 кв.м, установка семи детских площадок и трёх спортивных площадок. Срок исполнения - 180 дней после подписания договора. Договор заключен 22 мая.