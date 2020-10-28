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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:19

Просмотров: 1653

«Мы не специально»: Как трое суток искали закатанный в асфальт канализационный люк в Актау

Жители Актау пожаловались, что в 7 микрорайоне канализационный люк оказался закатан под новый асфальт. В подрядной организации сообщили, что казус вышел не специально, и пообещали устранить ошибку. Об этом рассказал Нурбек Куншигаров, заместитель директора ТОО «Актау-НШ».

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Жители 22 и 23 домов 7 микрорайона возмутились тем, что через два дня после замены в их дворе дорожного полотна выяснилось, что канализационный люк оказался под новым асфальтом.

- Выяснилось всё это, когда забилась канализация. Вызвали сотрудников аварийной службы, но они не смогли найти свой колодец. Для поисков им пришлось разбивать новый асфальт, а потом каждый разбитый участок прикрывать тем же асфальтом. На поиски у них так ушло несколько дней. Как работники могли не увидеть люк, они же снимали старый слой асфальта, неужели нельзя было поставить метки? – сетуют жильцы.

Как пояснили в ТОО «Актау-НШ», занимающемся благоустройством 7 микрорайона, работники, а их там было задействовано 18 человек, не увидели колодец.

- Наши работники не заметили люк ни когда стелили новый слой, ни когда снимали старое дорожное покрытие. Мы специально плохо делать не будем, у нас есть гарантия на выполненные работы. Сейчас работаем совместно с КЖСА, ищем люк. Все недочёты будут устранены. Наша компания имеет 13 лет стажа в ремонтных работах дорог, – прокомментировал Нурбек Куншигаров, заместитель директора ТОО «Актау-НШ».

Редакция ожидает комментарий от отдела жилищно-коммунального хозяйства Актау. Специалист от акимата обязан контролировать ход работ.

Напомню, что благоустройством микрорайона занимается ТОО «Актау-НШ». Работы обойдутся бюджету в 394 310 560 тенге (с НДС). Объём работ перед компанией следующий: ремонт тротуарных дорожек – 12 813 кв.м, автомобильных дорог – 33 600 кв.м, установка семи детских площадок и трёх спортивных площадок. Срок исполнения - 180 дней после подписания договора. Договор заключен 22 мая.



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Комментарии ( 5 )

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  • Aktauskii
 kaireke (Посетители) Сегодня, 17:20
watlow,
Маразм! Рабочие тупые, с такими революция не грозит....
 
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  • Aktauskii
 watlow (Посетители) Сегодня, 17:06
Вы трубу газовую посреди дороги не увидели, что уж тут говорить)
 
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  • bekenova
  • PoZitron
  • Око
  • Aktauskii
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 16:35
Наши работники не заметили люк ни когда стелили новый слой, ни когда снимали старое дорожное покрытие.
Меня терзают смутные сомнения...Что без общества слепых тут не обошлось... look
 
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bekenova (Посетители) Сегодня, 16:22
Бригаду из 18 чел с ТОО "Бек-АктауГазСнаб" п.Аташ наверное уволили, и они плавненько устроились в ТОО «Актау-НШ». Больше вариантов нет
 
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  • bekenova
  • Aktauskii
 Foхa (Посетители) Сегодня, 15:22
В подрядной организации сообщили, что казус вышел не специально.


Мы специально плохо делать не будем, у нас есть гарантия на выполненные работы. Сейчас работаем совместно с КЖСА, ищем люк. Все недочёты будут устранены. Наша шарага имеет 13 лет стажа в ремонтных работах дорог


rofl

Так вот почему последние 13 лет качество строительства дорог находится в упадочном состоянии. Интересно, прокуратура заинтересуется?
 
 

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