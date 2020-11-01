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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:05

Просмотров: 504

Власти обещают решить проблему с газом в актауской новостройке

Жители дома №7 в 3 микрорайоне ждут подключения газоснабжения с декабря 2019 года. Чиновники объяснили, в связи с чем возникла данная проблема.

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В ходе сдачи газопровода в эксплуатацию специалисты АО «КазТрансГазАймак» выявили ряд несоответствий.

- В настоящее время подрядная организация проводит работы по устранению указанных недостатков. В связи с этим до конца текущего года планируется найти пути решения для ввода газопровода в эксплуатацию, - заверил главный специалист Актауского городского отдела строительства Еркин Жаукан.


Напомним, людям приходится готовить еду на электрической плите или в микроволновке.



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Комментарии ( 2 )

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Advokataktau14 (Посетители) Сегодня, 16:28
в 16 мкр ЖК ЖАСМИН уже 4 года ждёт ГАЗ!
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 15:18
эх,жаль эти чиновники не могут решить проблему горячей воды в актау

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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