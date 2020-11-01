Власти обещают решить проблему с газом в актауской новостройке

- В настоящее время подрядная организация проводит работы по устранению указанных недостатков. В связи с этим до конца текущего года планируется найти пути решения для ввода газопровода в эксплуатацию, - заверил главный специалист Актауского городского отдела строительства Еркин Жаукан.

В ходе сдачи газопровода в эксплуатацию специалисты АО «КазТрансГазАймак» выявили ряд несоответствий.Напомним, людям приходится готовить еду на электрической плите или в микроволновке.