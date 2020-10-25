Жители актауской новостройки почти год ждут газа

- Тратится уйма электроэнергии. Это просто ужасно. У меня чайник электрический, плита электрическая. Только успеваешь платить. А кто-то пользуется только микроволновкой, и у них почти весь день уходит на приготовление еды, - возмущается одна из жительниц дома Оксана Белоусова.

Людям приходится готовить еду на электрической плите или в микроволновке.В компании застройщика ТОО «Курылыс Строй Сервис» жителям предложили обращаться в городской акимат, потому что якобы они не могут решить проблему со службой газа.Представители ЖЭКа 3 микрорайона посоветовали жильцам собирать подписи в акимат.Lada.kz ожидает ответ от пресс-службы городского акимата.