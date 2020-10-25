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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:33

Просмотров: 405

Жители актауской новостройки почти год ждут газа

Жильцы более 100 квартир в доме №7 в 3 микрорайоне ждут подключения газоснабжения с декабря 2019 года.

Фото автора
Людям приходится готовить еду на электрической плите или в микроволновке.

В компании застройщика ТОО «Курылыс Строй Сервис» жителям предложили обращаться в городской акимат, потому что якобы они не могут решить проблему со службой газа.

Представители ЖЭКа 3 микрорайона посоветовали жильцам собирать подписи в акимат.

- Тратится уйма электроэнергии. Это просто ужасно. У меня чайник электрический, плита электрическая. Только успеваешь платить. А кто-то пользуется только микроволновкой, и у них почти весь день уходит на приготовление еды, - возмущается одна из жительниц дома Оксана Белоусова.


Lada.kz ожидает ответ от пресс-службы городского акимата.



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Комментарии ( 2 )

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asnural (Посетители) Сегодня, 15:10
Строят без согласований,нарушений уйма. А потом жалуются...не верьте строителям, им бы лиж бы пихнуть
 
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Multiverse (Посетители) Сегодня, 14:38
А как жильцам объясняют то, в чем затруднение то ?
 
 

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