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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:55

Просмотров: 1407

Врачи рассказали о состоянии выпавшей с шестого этажа в Актау девочки-подростка

О состоянии здоровья 16-летней девочки рассказали в областной детской больнице.

Иллюстративное фото
Как сообщили в Мангистауской областной многопрофильной детской больнице, у 16-летней девочки в динамике наблюдается улучшение состояния.

- Она продолжает получать лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии. Впереди должна будет пройти ещё одну компьютерную томографию. Постепенно выходит из комы. Правда, пока ещё подключена к аппарату ИВЛ, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Напомним, трагедия произошла в одном из галерейных домов 1 микрорайона. По предварительным данным, девочка выпала из окна шестого этажа и получила тяжёлые травмы. Пострадавшая незамедлительно была доставлена в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу.



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