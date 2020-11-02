Врачи рассказали о состоянии выпавшей с шестого этажа в Актау девочки-подростка

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Как сообщили в Мангистауской областной многопрофильной детской больнице, у 16-летней девочки в динамике наблюдается улучшение состояния.
- Она продолжает получать лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии. Впереди должна будет пройти ещё одну компьютерную томографию. Постепенно выходит из комы. Правда, пока ещё подключена к аппарату ИВЛ, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.
Напомним, трагедия произошла в одном из галерейных домов 1 микрорайона. По предварительным данным, девочка выпала из окна шестого этажа и получила тяжёлые травмы. Пострадавшая незамедлительно была доставлена в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу.
- Она продолжает получать лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии. Впереди должна будет пройти ещё одну компьютерную томографию. Постепенно выходит из комы. Правда, пока ещё подключена к аппарату ИВЛ, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.
Напомним, трагедия произошла в одном из галерейных домов 1 микрорайона. По предварительным данным, девочка выпала из окна шестого этажа и получила тяжёлые травмы. Пострадавшая незамедлительно была доставлена в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу.
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