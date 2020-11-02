Акимат Актау: Ночные работы асфальтоукладчиков были вынужденными

- В тот день очередь подрядной организации ТОО «Актау-НШ» подошла к вечеру. В связи с тем, что асфальт нужно укладывать сразу, пока он не застыл, организации пришлось проводить работы вечером. Это был единичный случай работы техники в позднее время. Также сообщаем, что работы по благоустройству 7 микрорайона проводятся в соответствии с установленным графиком. Просим жителей данного микрорайона с пониманием отнестись к проводимым работам, - прокомментировали чиновники.

На битумном заводе асфальт, как сообщили в акимате, отгружается ремонтным организациям поочередно.Напомним, жители 7 микрорайона возмутились шумом в ночное время от работ по укладке асфальта. В компании, производившей работы, отказались комментировать ситуацию.