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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:14

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Акимат Актау: Ночные работы асфальтоукладчиков были вынужденными

Чиновники объяснили, почему работы по укладке асфальта в 7 микрорайоне проводились в ночное время.

Иллюстративное фото из доступных источников
На битумном заводе асфальт, как сообщили в акимате, отгружается ремонтным организациям поочередно.

- В тот день очередь подрядной организации ТОО «Актау-НШ» подошла к вечеру. В связи с тем, что асфальт нужно укладывать сразу, пока он не застыл, организации пришлось проводить работы вечером. Это был единичный случай работы техники в позднее время. Также сообщаем, что работы по благоустройству 7 микрорайона проводятся в соответствии с установленным графиком. Просим жителей данного микрорайона с пониманием отнестись к проводимым работам, - прокомментировали чиновники.


Напомним, жители 7 микрорайона возмутились шумом в ночное время от работ по укладке асфальта. В компании, производившей работы, отказались комментировать ситуацию.



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