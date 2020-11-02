Жители Актау возмутились работающей ночью техникой

Фото дороги в 7 мкр. Фото автора
Жители седьмого микрорайона Актау выразили недовольство работой подрядной организации, сотрудники которой занимались укладкой асфальта в вечернее время.
- Ремонтные работы начались примерно в 21.00. К часу ночи еще продолжали работать. Я считаю, что это неуважение к жильцам близ расположенных домов, потому как утром им на работу. От гула стала реагировать противоугонная система на автомобилях. Только на одной владелец отключил сигнализацию, как вторая начинает шуметь, и так до часу ночи, примерно, – сетует жительница Актау.
В ТОО «Актау-НШ», занимающейся благоустройством 7 микрорайона Актау, комментировать ситуацию отказались.
Напомним, в рубрике «Народные новости» житель Актау пожаловался на работающую в неположенное время технику подрядной организации.
- Ремонтные работы начались примерно в 21.00. К часу ночи еще продолжали работать. Я считаю, что это неуважение к жильцам близ расположенных домов, потому как утром им на работу. От гула стала реагировать противоугонная система на автомобилях. Только на одной владелец отключил сигнализацию, как вторая начинает шуметь, и так до часу ночи, примерно, – сетует жительница Актау.
В ТОО «Актау-НШ», занимающейся благоустройством 7 микрорайона Актау, комментировать ситуацию отказались.
Напомним, в рубрике «Народные новости» житель Актау пожаловался на работающую в неположенное время технику подрядной организации.