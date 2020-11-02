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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:59

Просмотров: 473

Жители Актау возмутились работающей ночью техникой

Жители 7 микрорайона Актау возмутились шумом в ночное время от работ по укладке асфальта. В компании, производившей работы, отказались комментировать ситуацию.

Фото дороги в 7 мкр. Фото автора
Жители седьмого микрорайона Актау выразили недовольство работой подрядной организации, сотрудники которой занимались укладкой асфальта в вечернее время.

- Ремонтные работы начались примерно в 21.00. К часу ночи еще продолжали работать. Я считаю, что это неуважение к жильцам близ расположенных домов, потому как утром им на работу. От гула стала реагировать противоугонная система на автомобилях. Только на одной владелец отключил сигнализацию, как вторая начинает шуметь, и так до часу ночи, примерно, – сетует жительница Актау.

В ТОО «Актау-НШ», занимающейся благоустройством 7 микрорайона Актау, комментировать ситуацию отказались.

Напомним, в рубрике «Народные новости» житель Актау пожаловался на работающую в неположенное время технику подрядной организации.



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Комментарии ( 1 )

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бася (Посетители) Сегодня, 16:37
ну не знаю... раз за 30 лет асфальт укладывают,я например и не против потерпеть ,тем более окна пластиковые хорошо держат звуки-главное что асфальт наконец то появился..
 
 

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