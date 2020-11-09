Алишер Еликбаев: Я против строительства отеля на Бозжыре

- Впервые о том, что в этом месте силы планируют строить курорт, я узнал в отеле Rixos Water World Aktau. Честно говоря, никакого противоречия в душе эта новость у меня не вызвала, потому что я отдыхал в пятизвёздочном отеле мирового уровня на берегу Каспийского моря в родной стране. Круто, думал я, будет ещё один повод наведываться в Мангистау, если на Бозжыре построят что-то такое же крутое, сказал Алишер Еликбаев.
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Сейчас, когда поднялась эта шумиха, я поговорил со своими друзьями, которые много лет продвигают внутренний туризм, и они мне объяснили, что это вообще неправильно. Нельзя так близко к такому уникальному месту размещать отель. Он должен быть значительно дальше.
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Я был в лучших природных парках США - в Юте и Аризоне, где находятся наиболее приближённые к красотам Мангистау национальные парки каньонов. Нет там нигде пятизвёздочных курортов прямо у подножия основных достопримечательностей. Есть целые поселения: с небольшими аэродромами, отелями, ресторанами и прокатами квадроциклов. Но это всё на почтительном расстоянии от основных красот. Например, есть такой сервисный городок Моаб, созданный для желающих поглазеть на парк Арок.
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- Поэтому я определился со своим мнением - Я ПРОТИВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЧЕГО-ЛИБО У ПОДНОЖИЯ БОЗЖЫРЫ, - отметил Алишер Еликбаев на своей страничке в Инстаграм.
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Не думал, что буду размещать это видео в третий раз. Но оно действительно крутое и самое любимое в моем аккаунте. Бозжира действительно одно из самых красивых мест в стране. Атмосферное, величественное. Добирался я туда по плохим дорогам, по краям обрывов. Зато отсутствие туда нормальной трассы гарантировало мне то, что я не встречу на месте горы мусора. ⠀ Впервые о том, что там в этом месте силы планируют строить курорт я узнал в отеле Rixos Water World Aktau. Честно говоря, никакого противоречия в душе эта новость у меня не вызвала. Потому что я отдыхал в пятизвездочном отеле мирового уровня на берегу Каспийского моря в родной стране. Круто, думал я, будет ещё один повод наведываться в Мангистау, если на Бозжире построят что-то такое же крутое. ⠀ Сейчас, когда поднялась эта шумиха, я поговорил со своими друзьями, которые много лет продвигают внутренний туризм и они мне объяснили, что это вообще неправильно. Нельзя так близко к такому уникальному месту размещать отель. Он должен быть значительно дальше. ⠀ Я был в лучших парках США - в Юте и Аризоне, где находятся наиболее приближенные к красотам Мангистау национальные парки каньонов. Нет там нигде пятизвездочных курортов прямо у подножья основных достопримечательностей. Есть целые поселения - с небольшими аэродромами, отелями, ресторанами и прокатами квадроциклов. Но это все на ПОЧТИТЕЛЬНОМ расстоянии от основных красот. Например есть такой сервисный городок Моаб созданный для желающих поглазеет на парк Арок. ⠀ Поэтому я определился со своим мнением - Я ПРОТИВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЧЕГО ЛИБО У ПОДНОЖЬЯ БОЗЖИРЫ.