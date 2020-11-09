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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:56

Просмотров: 1553

Алишер Еликбаев: Я против строительства отеля на Бозжыре

Алишер Еликбаев сравнил урочище Бозжыра с лучшими природными парками в США и категорически высказался по поводу строительства чего-либо вблизи Бозжыры. Об этом он написал на своей странице в Инстаграм.

Фото Андрея Лунина
По мнению известного журналиста и популярного PR-менеджера, ему пришлось поменять своё мнение после разговора с ребятами, развивающими внутренний туризм в Мангистауской области.

- Впервые о том, что в этом месте силы планируют строить курорт, я узнал в отеле Rixos Water World Aktau. Честно говоря, никакого противоречия в душе эта новость у меня не вызвала, потому что я отдыхал в пятизвёздочном отеле мирового уровня на берегу Каспийского моря в родной стране. Круто, думал я, будет ещё один повод наведываться в Мангистау, если на Бозжыре построят что-то такое же крутое, сказал Алишер Еликбаев.

Сейчас, когда поднялась эта шумиха, я поговорил со своими друзьями, которые много лет продвигают внутренний туризм, и они мне объяснили, что это вообще неправильно. Нельзя так близко к такому уникальному месту размещать отель. Он должен быть значительно дальше.

Я был в лучших природных парках США - в Юте и Аризоне, где находятся наиболее приближённые к красотам Мангистау национальные парки каньонов. Нет там нигде пятизвёздочных курортов прямо у подножия основных достопримечательностей. Есть целые поселения: с небольшими аэродромами, отелями, ресторанами и прокатами квадроциклов. Но это всё на почтительном расстоянии от основных красот. Например, есть такой сервисный городок Моаб, созданный для желающих поглазеть на парк Арок.

- Поэтому я определился со своим мнением - Я ПРОТИВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЧЕГО-ЛИБО У ПОДНОЖИЯ БОЗЖЫРЫ, - отметил Алишер Еликбаев на своей страничке в Инстаграм.

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Не думал, что буду размещать это видео в третий раз. Но оно действительно крутое и самое любимое в моем аккаунте. Бозжира действительно одно из самых красивых мест в стране. Атмосферное, величественное. Добирался я туда по плохим дорогам, по краям обрывов. Зато отсутствие туда нормальной трассы гарантировало мне то, что я не встречу на месте горы мусора. ⠀ Впервые о том, что там в этом месте силы планируют строить курорт я узнал в отеле Rixos Water World Aktau. Честно говоря, никакого противоречия в душе эта новость у меня не вызвала. Потому что я отдыхал в пятизвездочном отеле мирового уровня на берегу Каспийского моря в родной стране. Круто, думал я, будет ещё один повод наведываться в Мангистау, если на Бозжире построят что-то такое же крутое. ⠀ Сейчас, когда поднялась эта шумиха, я поговорил со своими друзьями, которые много лет продвигают внутренний туризм и они мне объяснили, что это вообще неправильно. Нельзя так близко к такому уникальному месту размещать отель. Он должен быть значительно дальше. ⠀ Я был в лучших парках США - в Юте и Аризоне, где находятся наиболее приближенные к красотам Мангистау национальные парки каньонов. Нет там нигде пятизвездочных курортов прямо у подножья основных достопримечательностей. Есть целые поселения - с небольшими аэродромами, отелями, ресторанами и прокатами квадроциклов. Но это все на ПОЧТИТЕЛЬНОМ расстоянии от основных красот. Например есть такой сервисный городок Моаб созданный для желающих поглазеет на парк Арок. ⠀ Поэтому я определился со своим мнением - Я ПРОТИВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЧЕГО ЛИБО У ПОДНОЖЬЯ БОЗЖИРЫ.

Публикация от Алишер Еликбаев (@yelikbayev)




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Комментарии ( 5 )

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 alixah (Посетители) Сегодня, 20:30
Все правильно говорит,
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 19:59
Розовые скалы тоже угробили!
 
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 TU-154 (Посетители) Сегодня, 19:36
Так же когда то писали, что нельзя рушить скалы и строить там гостиницу "Ривьера" Когда все чиновники куплены бороться бесполезно. Скалы разрушили, гостиницу построили, сейчас прибрежная зона застраивается напротив 7 мкр и других. А вокруг тишина.
 
-2
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saktau (Посетители) Сегодня, 18:31
Что скажет этот Алишер на город татуин в тунисе где лукас снимал звездные воины. Что он скажет насчет марсиянской колонии в иордании. Все они находятся в пустыне. Конечно в сша они не строят отели потомучто там итак развит туризм. И сравнивать нас с сша по крайней мере не уместно. Сравнивай с опытом туниса или иордании либо оаэ с саудовской аравией. Вот тогда поймешь
 
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 Five (Посетители) Сегодня, 18:05
К сожалению в Республике на столько огромное количество отмытых и украденных денег, что их обладатели не зная куда эти деньги деть, действительно нуждаются в риксосах, ривьерах и прочих подобных местах "отдыха".

Обычные нищие рабочие и даже люди со средним достатком (!), отдых в этих отелях себе позволить не могут.

Кстати рекомендовал бы спеслужбам и антикоррупционному комитету обратить внимание на посетителей риксосов. Уверяю, там есть большой потенциал для получения очередных званий и должностей.
 
 

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