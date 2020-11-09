Алишер Еликбаев: Я против строительства отеля на Бозжыре

По мнению известного журналиста и популярного PR-менеджера, ему пришлось поменять своё мнение после разговора с ребятами, развивающими внутренний туризм в Мангистауской области.- Впервые о том, что в этом месте силы планируют строить курорт, я узнал в отеле Rixos Water World Aktau. Честно говоря, никакого противоречия в душе эта новость у меня не вызвала, потому что я отдыхал в пятизвёздочном отеле мирового уровня на берегу Каспийского моря в родной стране. Круто, думал я, будет ещё один повод наведываться в Мангистау, если на Бозжыре построят что-то такое же крутое, сказал Алишер Еликбаев.Сейчас, когда поднялась эта шумиха, я поговорил со своими друзьями, которые много лет продвигают внутренний туризм, и они мне объяснили, что это вообще неправильно. Нельзя так близко к такому уникальному месту размещать отель. Он должен быть значительно дальше.Я был в лучших природных парках США - в Юте и Аризоне, где находятся наиболее приближённые к красотам Мангистау национальные парки каньонов. Нет там нигде пятизвёздочных курортов прямо у подножия основных достопримечательностей. Есть целые поселения: с небольшими аэродромами, отелями, ресторанами и прокатами квадроциклов. Но это всё на почтительном расстоянии от основных красот. Например, есть такой сервисный городок Моаб, созданный для желающих поглазеть на парк Арок.- Поэтому я определился со своим мнением - Я ПРОТИВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЧЕГО-ЛИБО У ПОДНОЖИЯ БОЗЖЫРЫ, - отметил Алишер Еликбаев на своей страничке в Инстаграм.