Новое развлечение для экстремалов появилось в Мангистау

Фото предоставлено организаторами прыжков
Первые прыжки с высоты при помощи специального оборудования совершили местные любители экстрима 7 ноября на мысе Жыгылган.
- До нас в Мангистау никто не устраивал подобные развлечения. Наша компания проводит их в девяти городах Казахстана, процесс отточен до секунды, - рассказал Вячеслав Никишин.
По словам организаторов, роупджампинг безопасен, но существуют медицинские противопоказания.
- Прыгать нельзя беременным женщинам, людям с проблемами в позвоночнике, сердечно-сосудистой или дыхательной системе. С полным списком ограничений можно ознакомиться у нас. В наших социальных сетях вы также можете узнать о датах планируемых прыжков, - добавил Вячеслав Никишин.
Желающие попробовать совершить прыжок, могут обратиться по телефону: 8 (701) 489-31-60 (Вячеслав).
Роупджампинг (от англ. ropejumping, дословно «верёвочные прыжки») — это прыжки на альпинистских веревках с высоты.
Боксер Бекзад Нурдаулетов уже попробовал развлечение на себе. Об этом он рассказал в Instagram.
- До нас в Мангистау никто не устраивал подобные развлечения. Наша компания проводит их в девяти городах Казахстана, процесс отточен до секунды, - рассказал Вячеслав Никишин.
По словам организаторов, роупджампинг безопасен, но существуют медицинские противопоказания.
- Прыгать нельзя беременным женщинам, людям с проблемами в позвоночнике, сердечно-сосудистой или дыхательной системе. С полным списком ограничений можно ознакомиться у нас. В наших социальных сетях вы также можете узнать о датах планируемых прыжков, - добавил Вячеслав Никишин.
Желающие попробовать совершить прыжок, могут обратиться по телефону: 8 (701) 489-31-60 (Вячеслав).
Видео предоставлено Вячеславом Никишиным
Роупджампинг (от англ. ropejumping, дословно «верёвочные прыжки») — это прыжки на альпинистских веревках с высоты.
Боксер Бекзад Нурдаулетов уже попробовал развлечение на себе. Об этом он рассказал в Instagram.