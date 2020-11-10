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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 16:17

Просмотров: 2030

Новое развлечение для экстремалов появилось в Мангистау

В Мангистауской области впервые организовали прыжки с высоты на альпинистских веревках. Об этом сообщил Вячеслав Никишин, один из организаторов прыжков.

Фото предоставлено организаторами прыжков
Первые прыжки с высоты при помощи специального оборудования совершили местные любители экстрима 7 ноября на мысе Жыгылган.

- До нас в Мангистау никто не устраивал подобные развлечения. Наша компания проводит их в девяти городах Казахстана, процесс отточен до секунды, - рассказал Вячеслав Никишин.

По словам организаторов, роупджампинг безопасен, но существуют медицинские противопоказания.

- Прыгать нельзя беременным женщинам, людям с проблемами в позвоночнике, сердечно-сосудистой или дыхательной системе. С полным списком ограничений можно ознакомиться у нас. В наших социальных сетях вы также можете узнать о датах планируемых прыжков, - добавил Вячеслав Никишин.

Желающие попробовать совершить прыжок, могут обратиться по телефону: 8 (701) 489-31-60 (Вячеслав).


Видео предоставлено Вячеславом Никишиным


Роупджампинг (от англ. ropejumping, дословно «верёвочные прыжки») — это прыжки на альпинистских веревках с высоты.

Боксер Бекзад Нурдаулетов уже попробовал развлечение на себе. Об этом он рассказал в Instagram.



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Комментарии ( 5 )

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ЛС (Посетители) Сегодня, 19:14
Класс! Супер!
 
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  • Placida
 илидия (Посетители) Сегодня, 18:00
Тема хорошая, но понимая, как все устроено здесь у нас с ответственностью -страшновато..Если только ну совсем все плохо - тогда можно lol
 
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Neo_454 (Посетители) Сегодня, 17:05
на мысе Жыгылган.

Чё так далеко?
В городе высоток хватает.
Самое то, после работы стресс снять.
 
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Gor (Посетители) Сегодня, 16:36
Cплошное нарушение всего.Безопастностью и не пахнит.
 
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  • Placida
  • ЛС
 Good Citizen (Посетители) Сегодня, 16:32
почему в такой опасной близости от скалы?!
 
 

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