Боксёр Бекзад Нурдаулетов воплотил свою мечту

Фото со страницы Бекзада Нурдаулетова
У Бекзада Нурдаулетова была мечта - спрыгнуть на верёвке с высоты.
Он испытал свободное падение на высоте порядка 50 метров на мысе Жыгылган в Тупкараганском районе.
Подобные прыжки на альпинистских верёвках с различных высоких объектов относится к экстремальному виду спорта и называется роупджампинг.
Напомним, Бекзад Нурдаулетов нокаутировал своего первого соперника на профессиональном ринге.
Он испытал свободное падение на высоте порядка 50 метров на мысе Жыгылган в Тупкараганском районе.
Подобные прыжки на альпинистских верёвках с различных высоких объектов относится к экстремальному виду спорта и называется роупджампинг.
Напомним, Бекзад Нурдаулетов нокаутировал своего первого соперника на профессиональном ринге.
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