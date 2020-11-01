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ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 00:22

Просмотров: 403

Бекзад Нурдаулетов нокаутировал своего первого противника в профи

Бекзад Нурдаулетов, боксёр из Жанаозена нокаутировал своего первого соперника на профессиональном ринге.

Скриншот видеоматериала
Вечер бокса от компании «Suleimen Promotions» прошёл в Атырау 31 октября.

В своём дебюте на профи-ринге чемпион мира 2019 года Бекзад Нурдаулетов победил жёстким нокаутом во втором раунде.

Его соперник африканец рухнул на ринг после удара нашего соотечественника.

Соперником Бекзада Нурдаулетова стал 28-летний Ибрагим Маокола (14-9-1, 9 КО).

Поединки проходили без зрителей.







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Бекзад Нурдаулетов @nurdauletovbekzad победил жестким нокаутом во втором раунде — африканец рухнул на канвас после мощного удара Сегодня, 31 октября, в Атырау проходит вечер бокса от компании «Suleimen Promotions», в рамках которого свой первый дебютный бои на профессиональном ринге в весовой категории 81 кг провел наш земляк, чемпион мира в полутяжёлом весе 2019 года Бекзад Нурдаулетов. Соперником Бекзада Нурдаулетова стал 28-летний Ибрагим Маокола (14-9-1, 9 КО), который упал на канвас во втором раунде . Поединки проходят без зрителей.

Публикация от НОВОСТИ АКТАУ (@ladakz)




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Комментарии ( 1 )

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asnural (Посетители) Сегодня, 00:59
Еркек! Алга!
 
 

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