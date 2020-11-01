Бекзад Нурдаулетов нокаутировал своего первого противника в профи

В своём дебюте на профи-ринге чемпион мира 2019 года Бекзад Нурдаулетов победил жёстким нокаутом во втором раунде.
Его соперник африканец рухнул на ринг после удара нашего соотечественника.
Соперником Бекзада Нурдаулетова стал 28-летний Ибрагим Маокола (14-9-1, 9 КО).
Поединки проходили без зрителей.
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Бекзад Нурдаулетов @nurdauletovbekzad победил жестким нокаутом во втором раунде — африканец рухнул на канвас после мощного удара Сегодня, 31 октября, в Атырау проходит вечер бокса от компании «Suleimen Promotions», в рамках которого свой первый дебютный бои на профессиональном ринге в весовой категории 81 кг провел наш земляк, чемпион мира в полутяжёлом весе 2019 года Бекзад Нурдаулетов. Соперником Бекзада Нурдаулетова стал 28-летний Ибрагим Маокола (14-9-1, 9 КО), который упал на канвас во втором раунде . Поединки проходят без зрителей.