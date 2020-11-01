Бекзад Нурдаулетов нокаутировал своего первого противника в профи

Вечер бокса от компании «Suleimen Promotions» прошёл в Атырау 31 октября.В своём дебюте на профи-ринге чемпион мира 2019 года Бекзад Нурдаулетов победил жёстким нокаутом во втором раунде.Его соперник африканец рухнул на ринг после удара нашего соотечественника.Соперником Бекзада Нурдаулетова стал 28-летний Ибрагим Маокола (14-9-1, 9 КО).Поединки проходили без зрителей.