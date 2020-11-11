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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 13:44

Просмотров: 417

Выпускники НИШ Актау запатентовали автоматизированную трость для слабовидящих

Трость для незрячих и слабовидящих людей Галаммадин Аскар и Сагынбек Талгатулы создали в рамках школьного проекта по робототехнике. Об этом сообщили в Назарбаев Интеллектуальной школе химико-биологического направления Актау (НИШ).

Фото предоставлено Назарбаев Интеллектуальной школой города Актау
Автоматизированную трость для слабовидящих выпускники НИШ Галаммадин Аскар и Сагынбек Талгатулы создали под руководством учителя физики Дамира Еркмалиева. По их словам, идея возникла после просмотра интервью со слепым человеком.

- Трость не только обнаруживает любые препятствия на дороге, но и позволяет вызвать помощь при дезориентации. Когда она падает, то издает звук, чтобы ее легче было найти. С функцией «от точки А до точки Б» трость можно использовать как навигатор. Кроме того, есть возможность сохранять в ней номера телефонов и совершать звонки. А вся необходимая для работы электроники энергия вырабатывается при вращении колес, - рассказал Галаммадин Аскар.

По словам разработчиков, трость весит менее двух килограммов и полностью складывается за 7-8 секунд. В сложенном виде ее удобно перевозить даже в общественном транспорте.

На сегодняшний день основная цель авторов проекта – показать преимущества такой трости публике. Они надеются найти инвестора, чтобы усовершенствовать устройство и облегчить с его помощью жизнь незрячих людей.

Выпускники НИШ Актау запатентовали автоматизированную трость для слабовидящих

Выпускники НИШ Актау запатентовали автоматизированную трость для слабовидящих



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