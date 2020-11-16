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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 17:41

Просмотров: 317

Акимат Мангистау не разрешил увеличить количество дежурных классов в школах

По традиционному формату обучения занимаются в Мангистауской области только первоклассники и малокомплектные школы в сёлах. Остальные ученики получают знания дистанционно. Об этом сообщил главный санитарный врач Мангистауской области Газиз Надуев.

Иллюстративное фото
Главный санитарный врач региона Газиз Надуев сообщил, что департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг предлагал увеличить количество дежурных классов в связи с улучшением эпидемиологической ситуацией, однако областной акимат не поддержал эту инициативу.

- Мы наблюдаем улучшение эпидемиологической ситуации в регионе. Однако из-за резкого похолодания вероятен риск роста заболеваемости. Учитывая погодные условия и возможные риски, акимат не поддержал инициативу. На сегодняшний день офлайн обучение школьников проводится только у первоклассников и в школах, которые расположены в сёлах, где количество учащихся не более 300 человек, - сообщил главный санитарный врач Мангистауской области Газиз Надуев.

На дистанционный формат обучения казахстанских школьников перевели весной 2020 года.

В канун начала учебного года группа родителей организовывала сбор подписей под обращением к властям региона открыть дежурные классы начальной школы в Мангистауской области. Однако несмотря на требования родителей, количество дежурных классов не увеличилось до сих пор.



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Комментарии ( 1 )

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Око (Посетители) Сегодня, 17:48
В частных и старшие классы учатся.

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