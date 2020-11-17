Врач-реаниматолог спас пассажира в самолёте Алматы - Актау

Фото из доступных источников
В пресс-службе авиакомпании Air Astana рассказали, как всё произошло.
- Пассажир потерял сознание, у него упало давление, пульс не прощупывался. Со слов сопровождавшего его брата, пассажир возвращался с лечения в алматинской клинике. Экипаж по громкой связи попросил откликнуться врачей. На помощь пришёл врач-реаниматолог Мурат Дарибаев. Бортпроводники предоставили ему доступ к аптечке, которая вскрывается только врачами по рекомендации консультационной компании Medlink, оказывающей медицинскую консультационную помощь пассажирам во время полёта. Врач поставил пассажиру систему с физраствором и дофамином. По его рекомендации бортпроводники предоставили кислородный баллон. По прилёте в аэропорт Актау больного встретил медицинский персонал Скорой помощи. Air Astana выражает благодарность врачу за своевременную медицинскую помощь, оказанную пассажиру нашего рейса, - сообщили в авиакомпании корреспонденту Tengrinews.kz.
Мурат Дарибаев по специальности реаниматолог-анестезиолог, работает в частной скорой медицинской помощи в Алматы. Во время перелёта он сопровождал пациентку до Актау.
- Так как мне нужно было приглядывать за моей пациенткой, у неё и её родственников я взял разрешение на то, чтобы ненадолго отлучиться и помочь. Состояние у мужчины было критическое, он мог умереть. Наладил проходимость кислорода в верхних дыхательных путях, установил ему капельницу и подключил препарат для поддержки давления. Нормализовал давление и вернул в сознание. У меня напрямую спрашивали, стоит ли экстренно приземляться в аэропорту Кызылорды, который был ближе всех. Но так как стабилизировать состояние мужчины удалось, я сказал, что можем лететь до Актау. Там мужчину уже передали в руки специалистов Скорой помощи, - рассказал Мурат Дарибаев.
- Пассажир потерял сознание, у него упало давление, пульс не прощупывался. Со слов сопровождавшего его брата, пассажир возвращался с лечения в алматинской клинике. Экипаж по громкой связи попросил откликнуться врачей. На помощь пришёл врач-реаниматолог Мурат Дарибаев. Бортпроводники предоставили ему доступ к аптечке, которая вскрывается только врачами по рекомендации консультационной компании Medlink, оказывающей медицинскую консультационную помощь пассажирам во время полёта. Врач поставил пассажиру систему с физраствором и дофамином. По его рекомендации бортпроводники предоставили кислородный баллон. По прилёте в аэропорт Актау больного встретил медицинский персонал Скорой помощи. Air Astana выражает благодарность врачу за своевременную медицинскую помощь, оказанную пассажиру нашего рейса, - сообщили в авиакомпании корреспонденту Tengrinews.kz.
Мурат Дарибаев по специальности реаниматолог-анестезиолог, работает в частной скорой медицинской помощи в Алматы. Во время перелёта он сопровождал пациентку до Актау.
- Так как мне нужно было приглядывать за моей пациенткой, у неё и её родственников я взял разрешение на то, чтобы ненадолго отлучиться и помочь. Состояние у мужчины было критическое, он мог умереть. Наладил проходимость кислорода в верхних дыхательных путях, установил ему капельницу и подключил препарат для поддержки давления. Нормализовал давление и вернул в сознание. У меня напрямую спрашивали, стоит ли экстренно приземляться в аэропорту Кызылорды, который был ближе всех. Но так как стабилизировать состояние мужчины удалось, я сказал, что можем лететь до Актау. Там мужчину уже передали в руки специалистов Скорой помощи, - рассказал Мурат Дарибаев.