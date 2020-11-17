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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:14

Просмотров: 2532

Врач-реаниматолог спас пассажира в самолёте Алматы - Актау

В самолёте, выполнявшем рейс Алматы - Актау 16 ноября, один из пассажиров внезапно почувствовал себя плохо. К счастью, на борту был врач, который оказал первую помощь и тем самым спас человеку жизнь, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото из доступных источников
В пресс-службе авиакомпании Air Astana рассказали, как всё произошло.

- Пассажир потерял сознание, у него упало давление, пульс не прощупывался. Со слов сопровождавшего его брата, пассажир возвращался с лечения в алматинской клинике. Экипаж по громкой связи попросил откликнуться врачей. На помощь пришёл врач-реаниматолог Мурат Дарибаев. Бортпроводники предоставили ему доступ к аптечке, которая вскрывается только врачами по рекомендации консультационной компании Medlink, оказывающей медицинскую консультационную помощь пассажирам во время полёта. Врач поставил пассажиру систему с физраствором и дофамином. По его рекомендации бортпроводники предоставили кислородный баллон. По прилёте в аэропорт Актау больного встретил медицинский персонал Скорой помощи. Air Astana выражает благодарность врачу за своевременную медицинскую помощь, оказанную пассажиру нашего рейса, - сообщили в авиакомпании корреспонденту Tengrinews.kz.

Мурат Дарибаев по специальности реаниматолог-анестезиолог, работает в частной скорой медицинской помощи в Алматы. Во время перелёта он сопровождал пациентку до Актау.

- Так как мне нужно было приглядывать за моей пациенткой, у неё и её родственников я взял разрешение на то, чтобы ненадолго отлучиться и помочь. Состояние у мужчины было критическое, он мог умереть. Наладил проходимость кислорода в верхних дыхательных путях, установил ему капельницу и подключил препарат для поддержки давления. Нормализовал давление и вернул в сознание. У меня напрямую спрашивали, стоит ли экстренно приземляться в аэропорту Кызылорды, который был ближе всех. Но так как стабилизировать состояние мужчины удалось, я сказал, что можем лететь до Актау. Там мужчину уже передали в руки специалистов Скорой помощи, - рассказал Мурат Дарибаев.



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Комментарии ( 5 )

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  • Сухов.
  • Neo_454
  • alixah
  • Expert
 Placida (Посетители) Сегодня, 19:30
вспоминаешь статьи из Беларуси в которых рассказывают как приспешники диктатора избивают врачей и сажают их в камеры

Господи, где Вы этого начитались?
Цитата: Toryn
а пассажиру очень крупно повезло

Вот именно.
Повезло. Все по воле случая.
А врач молодец. Сделал то, ради чего и пошел в эту профессию.

Цитата: XLG
а если бы не оказалось на борту врачей? какие действия?

т.е. по факту персонал не обучен оказанию помощи?

Хотя должны. Во всяком случае, старший бортпроводник просто обязан знать, как оказать первую мед.помощь.
 
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  • Сухов.
  • Expert
 shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 17:28
Очень ценная ссылка на консультационную компанию Medlink... smile
 
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  • Expert
 Thornhill (Посетители) Сегодня, 17:14
Читая такие стать невольно вспоминаешь статьи из Беларуси в которых рассказывают как приспешники диктатора избивают врачей и сажают их в камеры. А ведь они спасают людям жизни!
 
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  • Thornhill
  • ODUVANCHIK
  • Neo_454
  • alixah
  • Expert
 Toryn (Посетители) Сегодня, 17:00
Спасибо Мурату Дарибаеву!!!! Пусть побольше будет таких отзывчивых квалифицированных специалистов, а пассажиру очень крупно повезло что это был врач-реаниматолог, они то как раз и знают как и что делать в экстренных ситуациях...
 
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 XLG (Посетители) Сегодня, 16:32
Экипаж по громкой связи попросил откликнуться врачей


Всегда интересовал вопрос, а если бы не оказалось на борту врачей? какие действия?

т.е. по факту персонал не обучен оказанию помощи?
 
 

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