Антимонопольный департамент: Публичный договор ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» не соответствует законодательству

Иллюстрация к материалу
В антимонопольном департаменте Мангистауской области рассказали, что публичный договор поставщика электрической энергии не соответствует законодательству, и более того, нарушает закон РК «О персональных данных и их защите».
- Антимонопольное реагирование осуществлено в рамках рассмотрения представления органов прокуратуры. В случае неисполнения требований антимонопольного ведомства, субъект будет привлечён к ответственности, предусмотренной действующим законодательством по статье 174 Предпринимательского кодекса, - сообщили в ведомстве.
Напомним, что в департаменте комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области сообщили, что отклонили заявку на повышение тарифа на электроэнергию ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау».
Для справки:
Статья 174 Предпринимательского Кодекса РК:
Запрещаются действия (бездействие) субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, которые привели или приводят к ограничению доступа на соответствующий товарный рынок, недопущению, ограничению и устранению конкуренции и (или) ущемляют законные права субъекта рынка или неопределенного круга потребителей, в том числе такие действия, как:
1) установление, поддержание монопольно высоких (низких) или монопсонически низких цен;
2) применение разных цен либо разных условий к равнозначным соглашениям с субъектами рынка или потребителями без объективно оправданных на то причин, за исключением случаев, когда применение разных цен обусловлено разными затратами на производство, реализацию и доставку товара, недискриминационным применением системы скидок, учитывающей объемы продаж, условия оплаты, сроки действия договора;
3) установление ограничений на перепродажу купленных у него товаров по территориальному признаку, кругу покупателей, условиям покупки, а также количеству, цене;
4) обусловливание либо навязывание заключения соглашения путем принятия субъектом рынка или потребителем дополнительных обязательств, которые по своему содержанию или согласно обычаям делового оборота не касаются предмета этих соглашений;
5) необоснованный отказ от заключения договора или от реализации товара с отдельными покупателями при наличии на момент обращения возможности производства или реализации соответствующего товара либо уклонение, выразившееся в непредставлении ответа на предложение о заключении такого договора в срок, превышающий тридцать календарных дней.
При этом отказ либо уклонение считается обоснованным в случае, если в момент обращения покупателя отсутствует требуемый объем производимого или реализуемого товара, в том числе в связи с заключением договоров о продаже соответствующего товара;
6) обусловливание поставки товаров принятием ограничений при покупке товаров, произведенных либо реализуемых конкурентами;
7) необоснованное сокращение объемов производства и (или) поставки или прекращение производства и (или) поставки товаров, на которые имеются спрос или заказы потребителей, субъектов рынка при наличии возможности производства или поставки;
8) изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия явилось повышение цены товара;
9) навязывание контрагенту экономически или технологически необоснованных условий договора, не относящихся к предмету договора;
10) создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим субъектам рынка;
11) экономически, технологически или иным образом необоснованное установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар, создание дискриминационных условий.
- Антимонопольное реагирование осуществлено в рамках рассмотрения представления органов прокуратуры. В случае неисполнения требований антимонопольного ведомства, субъект будет привлечён к ответственности, предусмотренной действующим законодательством по статье 174 Предпринимательского кодекса, - сообщили в ведомстве.
Напомним, что в департаменте комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области сообщили, что отклонили заявку на повышение тарифа на электроэнергию ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау».
Для справки:
Статья 174 Предпринимательского Кодекса РК:
Запрещаются действия (бездействие) субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, которые привели или приводят к ограничению доступа на соответствующий товарный рынок, недопущению, ограничению и устранению конкуренции и (или) ущемляют законные права субъекта рынка или неопределенного круга потребителей, в том числе такие действия, как:
1) установление, поддержание монопольно высоких (низких) или монопсонически низких цен;
2) применение разных цен либо разных условий к равнозначным соглашениям с субъектами рынка или потребителями без объективно оправданных на то причин, за исключением случаев, когда применение разных цен обусловлено разными затратами на производство, реализацию и доставку товара, недискриминационным применением системы скидок, учитывающей объемы продаж, условия оплаты, сроки действия договора;
3) установление ограничений на перепродажу купленных у него товаров по территориальному признаку, кругу покупателей, условиям покупки, а также количеству, цене;
4) обусловливание либо навязывание заключения соглашения путем принятия субъектом рынка или потребителем дополнительных обязательств, которые по своему содержанию или согласно обычаям делового оборота не касаются предмета этих соглашений;
5) необоснованный отказ от заключения договора или от реализации товара с отдельными покупателями при наличии на момент обращения возможности производства или реализации соответствующего товара либо уклонение, выразившееся в непредставлении ответа на предложение о заключении такого договора в срок, превышающий тридцать календарных дней.
При этом отказ либо уклонение считается обоснованным в случае, если в момент обращения покупателя отсутствует требуемый объем производимого или реализуемого товара, в том числе в связи с заключением договоров о продаже соответствующего товара;
6) обусловливание поставки товаров принятием ограничений при покупке товаров, произведенных либо реализуемых конкурентами;
7) необоснованное сокращение объемов производства и (или) поставки или прекращение производства и (или) поставки товаров, на которые имеются спрос или заказы потребителей, субъектов рынка при наличии возможности производства или поставки;
8) изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия явилось повышение цены товара;
9) навязывание контрагенту экономически или технологически необоснованных условий договора, не относящихся к предмету договора;
10) создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим субъектам рынка;
11) экономически, технологически или иным образом необоснованное установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар, создание дискриминационных условий.