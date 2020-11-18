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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:05

Просмотров: 5589

Антимонопольный департамент: Публичный договор ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» не соответствует законодательству

Акт антимонопольного реагирования внесен в адрес энергоснабжающей организации «AllianceEnergoSnab-Актау» за злоупотребление доминирующим положением, повлёкшим ущемление законных прав неопределенного круга потребителей. Об этом сообщили в департаменте агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.

Иллюстрация к материалу
В антимонопольном департаменте Мангистауской области рассказали, что публичный договор поставщика электрической энергии не соответствует законодательству, и более того, нарушает закон РК «О персональных данных и их защите».

- Антимонопольное реагирование осуществлено в рамках рассмотрения представления органов прокуратуры. В случае неисполнения требований антимонопольного ведомства, субъект будет привлечён к ответственности, предусмотренной действующим законодательством по статье 174 Предпринимательского кодекса, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что в департаменте комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области сообщили, что отклонили заявку на повышение тарифа на электроэнергию ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау».

Для справки:
Статья 174 Предпринимательского Кодекса РК:

Запрещаются действия (бездействие) субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, которые привели или приводят к ограничению доступа на соответствующий товарный рынок, недопущению, ограничению и устранению конкуренции и (или) ущемляют законные права субъекта рынка или неопределенного круга потребителей, в том числе такие действия, как:

1) установление, поддержание монопольно высоких (низких) или монопсонически низких цен;

2) применение разных цен либо разных условий к равнозначным соглашениям с субъектами рынка или потребителями без объективно оправданных на то причин, за исключением случаев, когда применение разных цен обусловлено разными затратами на производство, реализацию и доставку товара, недискриминационным применением системы скидок, учитывающей объемы продаж, условия оплаты, сроки действия договора;

3) установление ограничений на перепродажу купленных у него товаров по территориальному признаку, кругу покупателей, условиям покупки, а также количеству, цене;

4) обусловливание либо навязывание заключения соглашения путем принятия субъектом рынка или потребителем дополнительных обязательств, которые по своему содержанию или согласно обычаям делового оборота не касаются предмета этих соглашений;

5) необоснованный отказ от заключения договора или от реализации товара с отдельными покупателями при наличии на момент обращения возможности производства или реализации соответствующего товара либо уклонение, выразившееся в непредставлении ответа на предложение о заключении такого договора в срок, превышающий тридцать календарных дней.

При этом отказ либо уклонение считается обоснованным в случае, если в момент обращения покупателя отсутствует требуемый объем производимого или реализуемого товара, в том числе в связи с заключением договоров о продаже соответствующего товара;

6) обусловливание поставки товаров принятием ограничений при покупке товаров, произведенных либо реализуемых конкурентами;

7) необоснованное сокращение объемов производства и (или) поставки или прекращение производства и (или) поставки товаров, на которые имеются спрос или заказы потребителей, субъектов рынка при наличии возможности производства или поставки;

8) изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия явилось повышение цены товара;

9) навязывание контрагенту экономически или технологически необоснованных условий договора, не относящихся к предмету договора;

10) создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим субъектам рынка;

11) экономически, технологически или иным образом необоснованное установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар, создание дискриминационных условий.



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Комментарии ( 15 )

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Сухов. (Посетители) Сегодня, 21:38
Цитата: Галина63
Управы на этот "Альянс" нет. Убрать эту контору нужно из нашего города!!!

Кто же её уберёт?!.
Когда у них такая "крыша", в верхах.
Все!, в доли!. money

Это точно.
 
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  • ЁмоЁ
 Галина63 (Посетители) Сегодня, 20:43
[b]ЁмоЁ,
понять-просить и посадить( закрыть)... applause
Случайно промазала и заминусовала. Конечно же + + +
 
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  • Сергей Владимиров
  • 444
 Имярек (Посетители) Сегодня, 17:59
Цитата: leo529
деньги складывать, полученные

наличку никто не даст, ваш сарказм ни к месту, а вот счета горожан пополнить, для оплаты будущих платежей было бы не плохо!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Жанар
 Apmaxa (Посетители) Сегодня, 17:32
где-то с месяц назад мне в двери оставили бумагу с предупреждением о неоплате этой шарашкиной конторе на 6 тысяч с чем-то, потом пришла одна мадама с другой такой же бумагой уже на другую сумму (5 с чем-то) и сказала мол надо в срочном порядке оплатить иначе отключат электричество, сказала что и за 1 тысячу отключают. это законно? могу выложить фото, на нём же есть номер куда надо отправить фото-доказательтво оплаты.
 
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  • koronavirus
  • ЁмоЁ
  • Сергей Владимиров
  • tarnavsk70
  • 444
 Ingul (Посетители) Сегодня, 17:29
Как понимать это сегодняшнее "прозрение" антимонопольного комитета?
Можно подумать, что они этого не понимали с самого начала.
Видимо задумались о своем благополучии.
А что если суд по делу этого альянса напишет нехорошее представление в частном определении и о тех, кто благословил внедрение альянса?
Похоже надо "побеспокоить" и тех, кто должен стоять не страже Закона.
 
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  • Ну Ну
  • Сергей Владимиров
  • 444
 leo529 (Посетители) Сегодня, 17:17
Цитата: Имярек
Требуем перерасчёта тарифов, возврата средств

Ага, запасайтесь коробками - деньги складывать, полученные в результате перерасчета uhmylka
 
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  • Ну Ну
  • Сергей Владимиров
  • синдбад
  • 444
  • Галина63
 Multiverse (Посетители) Сегодня, 17:05
Комитет,,,а на счёт не качественной транспортировки воды что ?!
 
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  • Fargo
 leo529 (Посетители) Сегодня, 17:04
Цитата: Галина63
В последнее время очень большие счета приходят именно за электроэнергию. Приплюсовываются огромные размеры ОДН, по 60-70 киловатт лишних. При одинаковом потреблении в нашей семье счет за эектричество стал намного больше МАЭКовского счета за воду. Если мы платили в среднем 3-4 тысячи за электричество, то теперь 6-7 тыс. тенге платим.

Ну так вода у нас стоит копейки, а электричество не копейки.
Если Вы говорите что стали платить примерно на 3 тысячи больше, то это никак не 60-70, а 160-170 кВт ОДН. Может у Вас просто возросло потребление?
А вообще, если возрос именно ОДН, значит ваши соседи стали больше воровать эл.энергии. Впрочем и Альянсу ничего не мешает брать цифры с потолка.
И это лишь две из целого ряда причин, почему появляется большой ОДН, впрочем мною на эту тему здесь уже было написано-переписано много, так что нет необходимости повторяться..
 
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 NISSAN PATROL (Посетители) Сегодня, 16:49
Появление энергоснабжающей компании на рынке AllianceEnergoSnab по договору оказания услуг с ТОО "МАЭК-Казатомпром" в 2017 году вызвало массу вопросов и недовольства. Все начиналось с общественных слушаний в 2018 с последующим сбором подписей к письму президенту РК. В мае следующего года жители города требовали пересмотреть тарифы на электроэнергию и исключить из них плату за содержание бездействующего атомного реактора.А осенью 2019 были задержаны должностные лица, занимающие руководящие посты в МАЭК-Казатомпром, AllianceEnergoSnab-Актау и его филиалу по Мунайлинскому району, жанаозенской компании - «Электр жүйелері». Эти чины состояли в ОПГ, представляющую собой гос предприятия "Озен ЭнергоСервис» и «Маңғыстауэнерго». Эти 2 компании похитили электроэнергию на сумму более 90 млн тенге, которую оплачивали мы, потребители.
Судя по налоговой декларации той же «Электр жүйелері», частной малой компании, в 2020 году ее налоговые отчисления составили 15 млн. тг. против 50.9 млн. в прошлом. А штрафы растут, +162.47% в этом году. Чувствуете аппетит ? Немудрено, что тарифы повышают...
 
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 Галина63 (Посетители) Сегодня, 16:35
В последнее время очень большие счета приходят именно за электроэнергию. Приплюсовываются огромные размеры ОДН, по 60-70 киловатт лишних. При одинаковом потреблении в нашей семье счет за эектричество стал намного больше МАЭКовского счета за воду. Если мы платили в среднем 3-4 тысячи за электричество, то теперь 6-7 тыс. тенге платим. Почему? Какое имеют право лезть в карманы гражданам? И попробуй не заплати, сразу отрезают свет. Управы на этот "Альянс" нет. Убрать эту контору нужно из нашего города!!!
 
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