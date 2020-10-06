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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:48

Просмотров: 1966

ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» не разрешили повышать тариф на электроэнергию

Антимонопольный комитет Мангистауской области не одобрил заявку на повышение тарифа на электроэнергию энергоснабжающей компании «AllianceEnergoSnab-Актау».

Иллюстративное фото
В департаменте комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области сообщили, что отклонили заявку на повышение тарифа на электроэнергию ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау».

Напомним, что энергоснабжающая компания обратилась в департамент по регулированию естественных монополий по Мангистаукой области с заявкой на повышение тарифа на электроэнергию.

В Актау 16 сентября 2020 года состоялись публичные слушания с участием департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области. На публичных слушаниях присутствовали представители местных средств массовой информации, общественности, депутаты маслихатов, заинтересованные лица и потребители субъекта.

На слушаниях обсуждали изменение предельных цен на электроэнергию филиала «AllianceEnergoSnab-Актау» Актау и Мунайлинского района Мангистауской области.

ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» планировало поднять тариф в Актау для бытовых потребителей на пять процентов - с 15,96 до 16,83 тенге. Для юридических лиц на 15 процентов - с 16,25 до 18,67 тенге, для бюджетных организаций на 116 процентов - с 16,25 до 35,05 тенге.

Для бытовых потребителей Мунайлинского района ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» просило увеличить тариф на четыре процента - с 14,43 до 15 тенге. Для юридических лиц – 17,96 тенге (рост 4 процента), для бюджетных организаций - 25,24 тенге.



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Комментарии ( 10 )

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zhanino (Посетители) Сегодня, 15:24
вот почему в соседней Атырауской области цены на электроэнерию и др ком услуги в 2!! раза ниже чем у нас, хотя мы тоже как и они добываем нефть, все таки думаю многое зависит от акима области, пока наш аким будет просто сидеть, типа день прошел и ладно, у нас ничего хорошего не будет, и будем так и платить все по очень дорогим ценам, кстати, кто не в курсе, Альянс сейчас пеню начисляет даже за копейки
 
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DiDa (Посетители) Сегодня, 15:02
Хотелось бы увидеть основания отклонения заявки на повышение тарифов. А так, может получится что, по формальным основаниям госорган отклонил заявку, а эти ЭСО исправят допущенные ошибки или приведут в соответствие и заново могут подать заявку. Указали бы уже чем руководствовались и по каким основаниям норм законодательства отклонили их заявку. Мы тоже ссылаясь на это могли бы отбиться от ЭСО, которые обслуживают юридические лица за пределами города. Так не хочется этим "прокладкам" платить лишние деньги.
 
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 Aman.6586 (Посетители) Сегодня, 14:37
В шею гнать надо посредников.зачеи они нужны?
 
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Добрыня (Посетители) Сегодня, 14:28
Имярек, я ОДН, вообще не оплачиваю у нас в доме как минимум 5 квартир который не сдают показания и не оплачивают электроэнергию. Я сдаю показания и оплачиваю только реальное потребление. А остальное дело альянса-отключить должников.
 
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 nazarbayevskii (Посетители) Сегодня, 13:21
терпите господа и платите, мы же самый терпиливый народ!!! можете тут просто написать что у вас там накопилось и дальше платить.
 
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 Neo_85 (Посетители) Сегодня, 12:51
Имярек,
Куда ещё выше. Лично мы плотим как будто у нас на содержании 2 квартиры. Еле-ели терплю с закрытыми глазами.

ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау»
draznilka
fuck phone [right][/right] popa
 
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 Alex Fox (Посетители) Сегодня, 12:30
Им не то что разрешать или запрещать повышать тарифы , их полностью лишить лицензии ! И алга отправить обратно в Чимкент ! Пусть там эта шарашка работает ...
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 12:27
Значит увеличится обьем ОДН у всех жителей города...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 kz1990 (Посетители) Сегодня, 12:07
Ну хоть где то праздник на нашей улице,не помрет альянс (шарашкина контра). applause
 
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 Добрыня (Посетители) Сегодня, 12:05
Альянс вообще работать не хочет, должников по электроэнергии не отключают! А, зачем? Есть же ОДН! то что не оплочено то раскидывается на добросовестных платильщиков! Так же проще. Да!?
 
 

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