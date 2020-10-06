ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» не разрешили повышать тариф на электроэнергию

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В департаменте комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области сообщили, что отклонили заявку на повышение тарифа на электроэнергию ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау».
Напомним, что энергоснабжающая компания обратилась в департамент по регулированию естественных монополий по Мангистаукой области с заявкой на повышение тарифа на электроэнергию.
В Актау 16 сентября 2020 года состоялись публичные слушания с участием департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области. На публичных слушаниях присутствовали представители местных средств массовой информации, общественности, депутаты маслихатов, заинтересованные лица и потребители субъекта.
На слушаниях обсуждали изменение предельных цен на электроэнергию филиала «AllianceEnergoSnab-Актау» Актау и Мунайлинского района Мангистауской области.
ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» планировало поднять тариф в Актау для бытовых потребителей на пять процентов - с 15,96 до 16,83 тенге. Для юридических лиц на 15 процентов - с 16,25 до 18,67 тенге, для бюджетных организаций на 116 процентов - с 16,25 до 35,05 тенге.
Для бытовых потребителей Мунайлинского района ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» просило увеличить тариф на четыре процента - с 14,43 до 15 тенге. Для юридических лиц – 17,96 тенге (рост 4 процента), для бюджетных организаций - 25,24 тенге.
Напомним, что энергоснабжающая компания обратилась в департамент по регулированию естественных монополий по Мангистаукой области с заявкой на повышение тарифа на электроэнергию.
В Актау 16 сентября 2020 года состоялись публичные слушания с участием департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области. На публичных слушаниях присутствовали представители местных средств массовой информации, общественности, депутаты маслихатов, заинтересованные лица и потребители субъекта.
На слушаниях обсуждали изменение предельных цен на электроэнергию филиала «AllianceEnergoSnab-Актау» Актау и Мунайлинского района Мангистауской области.
ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» планировало поднять тариф в Актау для бытовых потребителей на пять процентов - с 15,96 до 16,83 тенге. Для юридических лиц на 15 процентов - с 16,25 до 18,67 тенге, для бюджетных организаций на 116 процентов - с 16,25 до 35,05 тенге.
Для бытовых потребителей Мунайлинского района ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» просило увеличить тариф на четыре процента - с 14,43 до 15 тенге. Для юридических лиц – 17,96 тенге (рост 4 процента), для бюджетных организаций - 25,24 тенге.