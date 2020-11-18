Живой сафари вместо отеля: Бозжыра может стать реинтродукцией леопардов

Леопард попал в фотоловушку в Устюртском государственном природном заповеднике
Согласно закону об особо охраняемых природных территориях, по словам Сакена Дилдахмета, на территории заповедника запрещается любой вид строительства.
- Зато инспекторы будут следить за охраной и чистотой. Для туристов можно будет создать тропу. Это историческое место леопардов и гепардов. Как раз можно реинтродукцией леопардов заняться. Уже несколько раз леопард заходил на эти территории. Зато будет живой сафари. Это же лучше, чем гостиницы! Министерство экологии, геологии и природных ресурсов должно выступить с таким предложением!, - написал Сакен Дилдахмет на своей странице в Instagram.
Гепарды, по словам Сакена Дилдахмета, обитали на Устюрте.
- Только в прошлом веке их истребили. На территорию Бозжыры они мигрировали, - отметил он.
Это видео снято на территории Устюрта. Фильм «Гепард возвращается» (Казахфильм).
Напомним, леопард несколько раз попадал в фотоловушку в Устюртском природном заповеднике. Нижегородский защитник природы Марк Пестов сообщил, что из-за строительства отеля Бозжыра будет под угрозой.
- Зато инспекторы будут следить за охраной и чистотой. Для туристов можно будет создать тропу. Это историческое место леопардов и гепардов. Как раз можно реинтродукцией леопардов заняться. Уже несколько раз леопард заходил на эти территории. Зато будет живой сафари. Это же лучше, чем гостиницы! Министерство экологии, геологии и природных ресурсов должно выступить с таким предложением!, - написал Сакен Дилдахмет на своей странице в Instagram.
Гепарды, по словам Сакена Дилдахмета, обитали на Устюрте.
- Только в прошлом веке их истребили. На территорию Бозжыры они мигрировали, - отметил он.
Это видео снято на территории Устюрта. Фильм «Гепард возвращается» (Казахфильм).
Напомним, леопард несколько раз попадал в фотоловушку в Устюртском природном заповеднике. Нижегородский защитник природы Марк Пестов сообщил, что из-за строительства отеля Бозжыра будет под угрозой.
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