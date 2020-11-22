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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:47

Просмотров: 345

Акимат Актау: Средства на перенос остановки в 1 микрорайоне не были предусмотрены

В городском акимате прокомментировали ситуацию с расположенной не по правилам дорожного движения автобусной остановкой возле «Дружбы» в 1 микрорайоне.

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Как заявили чиновники, было запланировано оборудовать и перенести остановку возле «Дружбы». В связи с тем, что средства на оборудование остановки не были предусмотрены, перенос остановки был отложен.

- В целях обеспечения безопасности дорожного движения на пешеходном переходе возле данной остановки установлено искусственное дорожное препятствие, - добавили в акимате.


Акимат Актау: Средства на перенос остановки в 1 микрорайоне не были предусмотрены


Напомним, жители 1 микрорайона просят перенести автобусную остановку уже два года, но в течение этого времени ситуация не поменялась.

Акимат Актау: Средства на перенос остановки в 1 микрорайоне не были предусмотрены



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Комментарии ( 3 )

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  • Космос
  • Юрий Спассков
 leo529 (Посетители) Сегодня, 20:41
Ага, давайте давайте, перенесите её туда, где нет пешеходного перехода, и получите кучу народа, которые перебегают где попало. Таких и так хватает везде.
 
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  • Космос
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 20:22
забор уберите к зданию которое раньше называлось ДК ДРУЖБА...
 
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  • ЁмоЁ
  • None None
  • leo529
  • Космос
  • Юрий Спассков
  • vaterloo
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 20:07
расположенной не по правилам дорожного движения

Что людям опять не нравится? Что там не по правилам? И пешеходный переход есть для двух остановок, и лежачий полицейский есть, и ,самое главное, кармашек для автобусов есть! Что ещё надо? С 60-х годов всех устраивало,а тут вдруг... stena Оборудовать только надо по человечески! Сделать крытую от дождя и ветра! Делов то!
 
 

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