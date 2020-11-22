Акимат Актау: Средства на перенос остановки в 1 микрорайоне не были предусмотрены

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Как заявили чиновники, было запланировано оборудовать и перенести остановку возле «Дружбы». В связи с тем, что средства на оборудование остановки не были предусмотрены, перенос остановки был отложен.
Напомним, жители 1 микрорайона просят перенести автобусную остановку уже два года, но в течение этого времени ситуация не поменялась.
- В целях обеспечения безопасности дорожного движения на пешеходном переходе возле данной остановки установлено искусственное дорожное препятствие, - добавили в акимате.
Напомним, жители 1 микрорайона просят перенести автобусную остановку уже два года, но в течение этого времени ситуация не поменялась.