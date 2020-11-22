В Актау установили 650 громкоговорителей

- На сегодняшний день проведена работа по замене имеющихся 33 громкоговорителей, а также установлены новые. В настоящее время всего по городу установлено 650 единиц, - оповестили чиновники.

Монтаж динамиков по центральным дорогам и набережной территории города проводится культурно-досуговым комплексом имени Абая.Они предназначены для оповещения памятных дат, широкомасштабных и агитационных мероприятий, музыкального сопровождения во время государственных праздников и поздравлений.Напомним, местная жительница задалась вопросом об установке громкоговорителей.