Привлечённые специалисты проверят скалу в Актау на возможные обрушения

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Глава региона Серикбай Трумов рассказал, что после обвала камней на Скальной тропе власти решили провести экспертизу.
- Мы планируем провести экспертизу на предмет безопасности, чтобы понять, будут ли еще обвалы. Для этого будут дополнительно привлечены специалисты. В данный момент Скальная тропа закрыта, - сообщил Серикбай Трумов.
Обрушение участка скалы случилось ночью 14 ноября, когда посетителей на тропе не было. В результате пострадала только пешеходная дорожка.
Обвал каменной породы попал на видео.
- Мы планируем провести экспертизу на предмет безопасности, чтобы понять, будут ли еще обвалы. Для этого будут дополнительно привлечены специалисты. В данный момент Скальная тропа закрыта, - сообщил Серикбай Трумов.
Обрушение участка скалы случилось ночью 14 ноября, когда посетителей на тропе не было. В результате пострадала только пешеходная дорожка.
Обвал каменной породы попал на видео.