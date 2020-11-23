«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 23 Ноября
0...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.07 KZT
  • €1 = 507.61 KZT
  • 1 RUB = 5.62 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 16:31

Просмотров: 162

Привлечённые специалисты проверят скалу в Актау на возможные обрушения

До тех пор, пока специалисты не удостоверятся в безопасности Скальной тропы в Актау, объект будет закрыт для посещения. Об этом сообщил аким Мангистауской области сегодня на брифинге в службе центральных коммуникаций Мангистауской области.

Фото пользователя Сети
Глава региона Серикбай Трумов рассказал, что после обвала камней на Скальной тропе власти решили провести экспертизу.

- Мы планируем провести экспертизу на предмет безопасности, чтобы понять, будут ли еще обвалы. Для этого будут дополнительно привлечены специалисты. В данный момент Скальная тропа закрыта, - сообщил Серикбай Трумов.

Обрушение участка скалы случилось ночью 14 ноября, когда посетителей на тропе не было. В результате пострадала только пешеходная дорожка.

Обвал каменной породы попал на видео.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
1572 (Посетители) Сегодня, 16:39
YYP, забыли как она строилась? Быстро, тяп ляп, лишь бы к саммиту успеть. Типа вон какие мы молодцы, красоту для народа сделали.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • leo529
 YYP (Посетители) Сегодня, 16:35
что помешало провести экспертизу до строительства "скальной тропы"? или была экспертиза? тогда обнародуйте ее результаты
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика