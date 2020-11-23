Акимат Актау не давал разрешения на строительство медцентра в 7 микрорайоне

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В пресс-службе акима Актау сообщили, что разрешение на строительство медицинского центра в 7 микрорайоне запрашивал филиал товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «АДА Фарм-Актау». Городской акимат отказал компании.
- Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства предложил ТОО «АДА Фарм-Актау» провести общее собрание жителей ближайших домов, чтобы спросить их разрешения на строительство. В случае их согласия, возможно, вопрос был бы рассмотрен заново. Но жильцы против, - добавили в пресс-службе.
Переносить детскую площадку не будут. Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства планирует установить новую игровую площадку на месте предыдущей.
Напомним, ранее жильцы нескольких домов в 7 микрорайоне возмутились строительством медицинского центра на месте игровой площадки. По их словам, компания, ответственная за строительство медцентра, предложила жильцам разместить детскую площадку в другом месте.
- Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства предложил ТОО «АДА Фарм-Актау» провести общее собрание жителей ближайших домов, чтобы спросить их разрешения на строительство. В случае их согласия, возможно, вопрос был бы рассмотрен заново. Но жильцы против, - добавили в пресс-службе.
Переносить детскую площадку не будут. Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства планирует установить новую игровую площадку на месте предыдущей.
Напомним, ранее жильцы нескольких домов в 7 микрорайоне возмутились строительством медицинского центра на месте игровой площадки. По их словам, компания, ответственная за строительство медцентра, предложила жильцам разместить детскую площадку в другом месте.