Уточнение: Глава полиции страны ответит на вопросы жителей Мангистау

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По данным пресс-службы ДП региона, единый день приёма граждан посредством интернет-платформы ZOOM с 26 ноября перенесён на другой день.
В ведомстве обещали сообщить позже время и дату проведения приёма граждан.
Ранее сообщалось, что жители Мангистауской области смогут онлайн попасть на приём к министру внутренних дел и руководителям полиции региона.
В ведомстве обещали сообщить позже время и дату проведения приёма граждан.
Ранее сообщалось, что жители Мангистауской области смогут онлайн попасть на приём к министру внутренних дел и руководителям полиции региона.
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