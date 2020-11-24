Старые гирлянды и игрушки! Как украсят Актау к Новому 2021 году

Эта ёлка не в Актау
В этом году городским акиматом не будет проводиться тендер на украшение города, а будут использовать то, что было закуплено в прошлом году.
По данным пресс-службы, планируется установить три ёлки. Предварительно они будут располагаться возле амфитеатра в 15 микрорайоне, возле городского акимата в 4 микрорайоне и в селе Умирзак.
- Также акимат рекомендовал предпринимателям города своими усилиями украсить фасады своих объектов к Новому году, - отметили в пресс-службе акимата Актау.
Украшать город к празднику начнут в середине декабря.
Напомним, в прошлом году городским акиматом был разыгран тендер на украшение города к Новому году. Сумма, заявленная исполнительным органом города, составила 37 миллионов тенге. Конкурс на украшение выиграло товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Керуен Фараб Трейд». Они заявили сумму в 21 миллион тенге.
По данным пресс-службы, планируется установить три ёлки. Предварительно они будут располагаться возле амфитеатра в 15 микрорайоне, возле городского акимата в 4 микрорайоне и в селе Умирзак.
- Также акимат рекомендовал предпринимателям города своими усилиями украсить фасады своих объектов к Новому году, - отметили в пресс-службе акимата Актау.
Украшать город к празднику начнут в середине декабря.
Напомним, в прошлом году городским акиматом был разыгран тендер на украшение города к Новому году. Сумма, заявленная исполнительным органом города, составила 37 миллионов тенге. Конкурс на украшение выиграло товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Керуен Фараб Трейд». Они заявили сумму в 21 миллион тенге.