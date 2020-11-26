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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:22

Просмотров: 894

ТОО «Кала жолдары»: Это не наши рабочие. У нас спецтехника работает на дорогах в Актау

Пользователи Сети сняли на видео процесс посыпки песком дороги. В ТОО «Кала жолдары» заявили, что на видео не их рабочие. Для посыпки дорог песко-соляной смесью у компании имеется специальная техника.

Кадр видео
В Сети появились видео, на кадрах видно, как рабочие коммунальных служб посыпают дороги песком лопатами.







В ТОО «Кала жолдары» заявили, что на видео не их рабочие. Для посыпки дорог песко-соляной смесью у компании имеется специальная техника.

- На видео показана дорога, которая находится за городом. ТОО «Кала жолдары» ее не обслуживает. Для сведения сообщаем, что ТОО «Кала жолдары» занимается содержанием городских дорог по договору ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог». На данном видео дорога областного значения. Областные дороги относятся к «Управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Мангистауской области, с которым Товарищество не имеет договора, - сообщили в «Кала жолдары».

ТОО «Кала жолдары»: Это не наши рабочие. У нас спецтехника работает на дорогах в Актау


ТОО «Кала жолдары»: Это не наши рабочие. У нас спецтехника работает на дорогах в Актау


ТОО «Кала жолдары»: Это не наши рабочие. У нас спецтехника работает на дорогах в Актау



В ТОО «Кала жолдары» отметили, что на конкурсной основе ТОО «РЭП» выиграло тендер по обслуживанию областной дороги сроком на три года.

Ранее в ТОО «Кала жолдары» рассказали о подготовке к зимнему периоду в Мангистау.



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