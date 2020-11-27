Хорошая новость! Для льва Симбы из Актау построили вольер

фото из открытых источников
Новый львиный дом общей площадью более 750 кв.м. состоит из трех зон: экспозиционный вольер, зимние помещения и тихая зона. Современный вольер отвечает всем стандартам международных ассоциаций зоопарков.
- Мы все переживали за жизнь актауского львенка, и искренне рады, что нам удалось спасти Симбу и пристроить его в собственном вольере. Теперь история льва Симбы станет историей со счастливым концом. Спасибо всем, кто принял участие в его спасении! Особая благодарность Алматинскому зоопарку и фонду Snow Leopard Foundation, – сообщил на своей странице в Instagram Нурали Алиев.
Напомним, свою известность Симба обрел после того, как был снят на видео в поселке Акшукур. Лев свободно разгуливал по поселку. Животное забрал себе Алматинский зоопарк.
- Мы все переживали за жизнь актауского львенка, и искренне рады, что нам удалось спасти Симбу и пристроить его в собственном вольере. Теперь история льва Симбы станет историей со счастливым концом. Спасибо всем, кто принял участие в его спасении! Особая благодарность Алматинскому зоопарку и фонду Snow Leopard Foundation, – сообщил на своей странице в Instagram Нурали Алиев.
Напомним, свою известность Симба обрел после того, как был снят на видео в поселке Акшукур. Лев свободно разгуливал по поселку. Животное забрал себе Алматинский зоопарк.
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