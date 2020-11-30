Вылетевший в Стамбул из Актау самолет вернулся в аэропорт отправления

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По данным cаll-центра, вынужденную посадку совершил борт UP-B 3725, вылетевший в Стамбул из Актау.



- Борт авиакомпании «SCAT» Актау-Стамбул развернулся и направился в аэропорт вылета. На борту мальчику стало плохо, - сообщили в cаll-центре.



Редакция ожидает информацию с подробностями инцидента.