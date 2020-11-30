Судороги у шестимесячного ребенка стали причиной возвращения самолета в аэропорт Актау

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О состоянии ребенка, госпитализированного с борта самолета, вернувшегося в аэропорт Актау, рассказали в управлении здравоохранения Мангистау. Предварительный диагноз врачей: ОРВИ. Гипертермический синдром. Бронхопневмония.
- Бригада скорой медицинской помощи незамедлительно доставила малыша в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу, где он был осмотрен дежурным реаниматологом в приемном покое и госпитализирован в отделение анестезиологии и интенсивной терапии. После осмотра врачи поставили диагноз: острая двусторонняя внебольничная пневмония, тяжелое течение, фебрильные судороги. Состояние ребенка при поступлении крайне тяжелое, сразу подключен к аппарату ИВЛ, - сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.
Выяснилось, что ребенок с родителями - жители Уральска. Со слов родителей, в самолете у ребенка случились судороги.
Напомним, самолет, выполнявший рейс Актау-Стамбул, вернулся в аэропорт через полтора часа после взлета из-за плохого самочувствия ребенка.
- Бригада скорой медицинской помощи незамедлительно доставила малыша в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу, где он был осмотрен дежурным реаниматологом в приемном покое и госпитализирован в отделение анестезиологии и интенсивной терапии. После осмотра врачи поставили диагноз: острая двусторонняя внебольничная пневмония, тяжелое течение, фебрильные судороги. Состояние ребенка при поступлении крайне тяжелое, сразу подключен к аппарату ИВЛ, - сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.
Выяснилось, что ребенок с родителями - жители Уральска. Со слов родителей, в самолете у ребенка случились судороги.
Напомним, самолет, выполнявший рейс Актау-Стамбул, вернулся в аэропорт через полтора часа после взлета из-за плохого самочувствия ребенка.