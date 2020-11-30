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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:44

Просмотров: 1909

Судороги у шестимесячного ребенка стали причиной возвращения самолета в аэропорт Актау

Шестимесячного ребенка доставили в Мангистаускую детскую больницу. Состояние здоровья врачи оценивают как тяжелое. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.

фото из открытых источников
О состоянии ребенка, госпитализированного с борта самолета, вернувшегося в аэропорт Актау, рассказали в управлении здравоохранения Мангистау. Предварительный диагноз врачей: ОРВИ. Гипертермический синдром. Бронхопневмония.

- Бригада скорой медицинской помощи незамедлительно доставила малыша в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу, где он был осмотрен дежурным реаниматологом в приемном покое и госпитализирован в отделение анестезиологии и интенсивной терапии. После осмотра врачи поставили диагноз: острая двусторонняя внебольничная пневмония, тяжелое течение, фебрильные судороги. Состояние ребенка при поступлении крайне тяжелое, сразу подключен к аппарату ИВЛ, - сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.

Выяснилось, что ребенок с родителями - жители Уральска. Со слов родителей, в самолете у ребенка случились судороги.

Напомним, самолет, выполнявший рейс Актау-Стамбул, вернулся в аэропорт через полтора часа после взлета из-за плохого самочувствия ребенка.



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Комментарии ( 5 )

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Gor (Посетители) Сегодня, 16:35
Давно пора прикрыть эти полеты по Стамбулам , Шарм-эль-Шейхам. Там уже третья волна объявлена, а нашим все курорты подавай.
 
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deva (Посетители) Сегодня, 16:23
А зачем с больным ребенком лететь в Стамбул? Он, наверное, не в течении 1,5 часа заболел? А если бы умер на борту самолета?
 
-1
  • babe
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Око (Посетители) Сегодня, 15:27
Мдэ... на кого интересно расходы повесят? На местного нашего сан врача что горячего ребёнка на борт допустили? А весь борт тоже под анализы пошли?

всё вижу
 
-1
  • babe
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Око
  • My_way
  • vaterloo
 AbOriginal (Посетители) Сегодня, 15:22
Это ещё раз доказывает неготовность наших наземных служб аэропорта, и в частности авиакомпаний, к соблюдению карантинных мер. Элементарный предполетный медосмотр проводится некомпетентными лицами. Тем более на международных рейсах((
 
-1
  • babe
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  • 618965450
  • My_way
  • Fargo
  • spamregg
  • vaterloo
 e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 14:43
С таким то диагнозом, куда полетели то, РОДИТЕЛИ???? Ну что же вы так запустили болезнь? Желаю скорейшего выздоровления малышу, бедненький, он еще маленький unsmile
 
 

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